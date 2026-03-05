Caminhão pega fogo e interdita trecho da Avenida Cristiano Machado, em BH

Um caminhão pegou fogo e provocou a interdição de um trecho da Avenida Cristiano Machado, na manhã desta quinta-feira (5/3), na Região Norte de Belo Horizonte (MG). O incidente ocorreu nas proximidades do número 11.044, no bairro Vila Clóris, pouco antes da Rua das Gaivotas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas para combater o incêndio no veículo. As chamas já estavam controladas e a situação foi estabilizada.

O motorista conseguiu sair do caminhão a tempo e não houve registro de vítimas. As primeiras informações indicam que o fogo teria começado no motor do veículo.

Por causa da ocorrência, a pista da avenida no sentido bairro foi interditada, o que provocou impactos no trânsito da região. A BHTrans informou que equipes foram enviadas ao local para orientar os motoristas e organizar o fluxo de veículos. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) também foi acionada, uma vez que o incêndio causou danos à rede elétrica próxima ao local.

Motoristas que seguem da Região Central de Belo Horizonte em direção ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, podem utilizar rotas alternativas pelas avenidas Antônio Carlos e Pedro I. Equipes seguem no local até a completa liberação da via.