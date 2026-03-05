Vizinhos do lar de idosos que desabou tiveram que deixar suas casas

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Pelo menos duas casas vizinhas do lar de idosos que desabou na madrugada desta quinta-feira (5/3), no bairro Jardim Vitória, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), tiveram que ser desocupadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a medida foi tomada como precaução e para ajudar no trabalho de resgate dos soterrados. Os imóveis não correm risco de desmoronar.

Até o momento, foram confirmadas quatro mortes: uma mulher de 87 anos e três homens, um de 68, outro de 78 anos e o dono da academia que funcionava no último andar, Renato Duarte Terrinha Ramos, filho do dono do asilo. Outras oito vítimas estão sob os escombros.

Atuam na operação 103 bombeiros em 15 viaturas e dois cães farejadores. Equipes da Sejusp, da Polícia Militar, da Defesa Civil e da Polícia Civil também estão no local da tragédia.

As causas do desabamento ainda não foram confirmadas. Familiares e amigos aguardam em uma rua próxima o resgate das vítimas. Os feridos foram levados para o Hospital Odilon Behrens e para a UPA Nordeste.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia