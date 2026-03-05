Lar de idosos que desabou estaria com obra de ampliação em andamento

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A Polícia Civil (PCMG) identificou uma obra de ampliação no lote onde ficava o lar de idosos que desabou na madrugada desta quinta-feira (5/3), no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte. Segundo o delegado Murilo Ribeiro, ainda não é possível apontar se a obra teria ligação com a tragédia.

“Este é um trabalho de investigação criminal que faremos, de perícia especializada em engenharia e infraestrutura para apurar o que ocorreu aqui”, explica Ribeiro. O delegado esclarece ainda que o local tinha alvará de funcionamento.

Um incêndio havia ocorrido no lar de idosos em 2023, mas vistorias foram feitas na época, atestando a estabilidade da estrutura, de modo que o episódio não teria relação com a tragédia de hoje.

“O trabalho investigativo da Polícia Civil é apurar todas as circunstâncias e causas desse desabamento. Dentro dessas causas, apurar se é uma causa com relevância criminal e se pode ser atribuída a uma pessoa”, explica Ribeiro.

O imóvel era composto por quatro pavimentos e vários empreendimentos. Além da casa de acolhimento a idosos, havia uma academia, uma casa de bronzeamento e a residência do proprietário. Foi descartada a hipótese de que o colapso teria ligação com as chuvas.

Até o momento, foram confirmadas seis mortes. Outras seis pessoas seguem sob os escombros. O delegado informou que o trabalho de identificação das vítimas está sendo feito no próprio local a fim de diminuir o sofrimento dos familiares. Em seguida, os corpos estão sendo levados para o Instituto Médico Legal (IML).

O Tenente Henrique Barcelos, do Corpo de Bombeiros, disse que, no momento, a corporação trabalha com a retirada cuidadosa de uma parede em risco de colapso acima do lugar onde estão sendo realizadas as buscas.