'Nosso trabalho é contra o tempo', diz bombeiro sobre desabamento em BH

A Casa de Repouso Pró-Vida desabou na madrugada desta quinta-feira (5/3), no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte. Havia 29 pessoas no prédio, sendo que nove conseguiram deixar o local sem precisar da ajuda do Corpo de Bombeiros (CBMMG). Os militares foram acionados por volta de 1h30 para o resgate de 20 soterrados.

Até o momento, seis pessoas morreram.

“A dificuldade é justamente no trabalho contra o tempo, sabemos que as vítimas que possam estar em bolsões de ar não têm tanto tempo assim de ar respirável. Então, é um trabalho de agilidade combinada com a segurança necessária para que consigamos acessar essas vítimas sem que haja o risco de um novo acidente”, disse o Tenente Barcellos, do Corpo de Bombeiros, sobre o trabalho de resgate das vítimas.

O desabamento mobilizou 103 bombeiros, dois cães e 27 viaturas na manhã desta quinta-feira. O tenente relatou a respeito do procedimento utilizado pelos bombeiros para localizar vítimas soterradas.

“Essas vítimas retiradas com vidas foram fruto de um trabalho, um protocolo de busca denominado ‘chamado e escuta’, em que o bombeiro militar grita, se identificando com possíveis vítimas. O bombeiro pede para que, se alguém escutar, grite ou bata três vezes. E a partir desse momento, conseguimos a sinalização de pessoas que possam estar ali com vida emitindo algum ruído", explica.

Além da Casa de Repouso Pró-Vida, o prédio que desabou abrigava uma academia de ginástica, uma clínica de bronzeamento artificial e uma residência.

