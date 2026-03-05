Dono do lar de idosos que ficou soterrado clamou por ajuda a vizinhos

Vizinha do lar de idosos que desabou na madrugada desta quinta-feira na região Nordeste de Belo Horizonte conta sobre o terror que passou com o marido após o acidente. “Eu e meu esposo ouvimos o barulho por volta da 1h30 da manhã, acordamos assustados com o barulho, o estrondo foi bem alto”, contou. Lionide Cruzeiros conta que o casal saiu imediatamente e encontrou uma cena trágica no local.

Segundo a mulher, que horas depois ainda demonstrava estar abalada, os dois correram em direção ao acidente e uma nuvem de poeira enorme cobria o local, que se encontrava destruído e tomado por escombros do edifício.

O prédio tinha quatro andares e alguns estabelecimentos distribuídos pelos pavimentos. No subsolo ficava a garagem. No primeiro andar um lar de idosos, no segundo uma academia e uma residência, e, no último, um espaço que oferecia serviços de bronzeamento artificial. No momento do desabamento, havia 29 pessoas no local.

Nove pessoas conseguiram sair sozinhas dos escombros, mas 20 foram soterradas e precisaram de resgate. Seis delas morreram e oito seguem desaparecidas.

Lionide contou também que ela e o marido conheciam os vizinhos e os chamavam pelos nomes na tentativa de conseguir ajudar. “Ele chamou o Renatinho, ele respondeu por quatro vezes, depois parou de responder”, o homem de 31 anos era filho do proprietário do lar de idosos e não resistiu aos ferimentos.

O pai de Renatinho, que leva o mesmo nome, foi resgatado com vida por outros vizinhos, segundo a mulher. Além dele, Lionide relata que uma mulher com a filha no colo pediu socorro, mas não conseguiram ajudar.

“Meu esposo disse que não podia tirar (a mãe e a criança do lugar) porque tinha uma peça muito grande sobre elas, se ele retirasse era perigoso cair”, contou. O homem pediu para que as vítimas ficassem calmas e aguardassem a chegada dos bombeiros.

O Corpo de Bombeiros rapidamente foi acionado e iniciou os resgates.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice