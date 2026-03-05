BH: morte de dono do lar de idosos causa comoção entre amigos e familiares

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A confirmação da morte de Renato Duarte Terrinha Ramos, proprietário do lar de idosos que desabou na manhã desta quinta-feira (5/3), causou comoção em quem aguardava por notícias nas proximidades da área de salvamento. Nas primeiras horas depois do colapso, ele chegou a dar sinais de vida, o que levou amigos e familiares a acreditar que ele seria resgatado com vida.

A reportagem estava no local e, ao longo da manhã, ouviu vários comentários afirmando que Renatinho conhecia todo mundo no bairro. Segundo uma mulher que não quis se identificar, ele era muito alegre e comunicativo.

Lucas Damas, amigo de Renatinho, conta que eles faziam aniversário no mesmo mês: um no dia oito de dezembro e o outro no dia 20. “Ele era um cara espetacular, fora da curva. Muito alegre, muito amigo. Quando a gente precisava de qualquer coisa, a gente tinha o Renato. Por isso eu me senti no dever moral de vir aqui para dar apoio”, declara.

Damas ficou sabendo do desabamento pelo rádio e chegou ao lar de idosos por volta de 10h. Ele foi um dos primeiros a receber a notícia da morte do amigo. “Eu sigo aqui pela família do Renato. O que eles precisarem nós estamos aqui”, disse, emocionado.

Renato morava no mesmo lote onde estava o lar de idosos com a esposa e a filha de dois anos. Ambas foram resgatadas com vida. De acordo com Lucas, o lar de idosos era a vida de Renatinho: “era até difícil encontrar com ele, ele vivia para este lar”.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 29 pessoas estavam no imóvel no momento do desabamento. Nove conseguiram sair sozinhas do local porque estavam em uma parte que foi menos afetada. Oito pessoas foram resgatadas com vida.

Até o momento foram confirmadas seis mortes. Outras seis pessoas seguem sob os escombros.