Dois mortos e 10 soterrados em desabamento de casa de repouso em BH
O desabamento de uma casa de repouso em Belo Horizonte deixou pelo menos dois mortos nesta quinta-feira (5), enquanto bombeiros trabalhavam para resgatar outras 10 vítimas dos escombros.
Segundo o Corpo de Bombeiros, 29 pessoas estavam no local no momento do incidente, que ocorreu durante a madrugada. A causa ainda não foi divulgada.
O estado de saúde das 10 vítimas que permanecem soterradas nos escombros também é desconhecido.
Imagens divulgadas pela corporação mostram o grande imóvel completamente destruído e bombeiros carregando um sobrevivente em uma maca, sob os aplausos de vizinhos.
Segundo o último balanço oficial, nove pessoas conseguiram escapar com a ajuda de moradores próximos, incluindo dois cuidadores e sete idosos que estavam em uma área não diretamente afetada. Outras oito pessoas foram resgatadas com vida.
Mais de 40 bombeiros militares, com o apoio de cães, trabalham nos esforços de resgate.
Entre os sobreviventes está uma criança de dois anos, que foi resgatada consciente e com sinais vitais estáveis, informaram os bombeiros.
