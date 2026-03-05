Após 12 horas de buscas no lar de idosos, seis vítimas seguem soterradas

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O Corpo de Bombeiros trabalha há mais de 12 horas na busca pelas vítimas do desabamento de um lar de idosos no bairro Jardim Vitória, Região Nordeste de Belo Horizonte. O imóvel desabou por volta das 2h desta quinta-feira (5/3).

No momento da tragédia, 29 pessoas se encontravam no imóvel. Nove delas conseguiram sair sozinhas dos destroços por estarem em uma parte que sofreu poucos danos. Outras oito pessoas foram resgatadas com vida.

Até o momento, já foram confirmadas seis mortes - entre elas a do proprietário do lar de idosos - e outras seis vítimas continuam sob os escombros.

Segundo o Corpo de Bombeiros, até a manhã de hoje ainda havia vítimas responsivas, o que facilitou sua localização. Desde o início da tarde, já não há mais sinais ou barulhos para ajudar nas buscas pelas vítimas restantes.

“Esse trabalho é atualizado a todo momento para que a gente busque qualquer ruído, qualquer início de vítima que esteja com vida”, explica o Tenente Henrique Barcelos. “Passadas as 12 horas de operação, iniciamos o rodízio das equipes para manter a energia em alta na zona quente”, complementa.

A Polícia Civil (PCMG) está no local prestando apoio para a identificação dos corpos. Segundo o delegado Murilo Ribeiro, o objetivo é causar o menor sofrimento possível para os familiares.

“Nossa equipe de medicina legal identifica os corpos e leva os corpos até o IML para agilizar esse atendimento aos familiares que estão sofrendo com isso. Temos também uma equipe de perícia técnica que está no local neste momento já fazendo o primeiro trabalho.

A PCMG também atua na investigação sobre as causas do desmoronamento. O imóvel de quatro pavimentos não se encontra em área de risco nem havia chuva no momento da tragédia, mas passava por uma obra de ampliação. “O alvará de funcionamento estava em dia, o imóvel tinha autorização para funcionar mas, aparentemente, a metragem informada diverge da metragem que a gente acompanha aqui”, diz Ribeiro.