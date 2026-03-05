Assine
overlay
Início Gerais
DESABAMENTO DE ASILO

Mais duas vítimas são encontradas em escombros de lar de idosos que desabou

O corpo de bombeiros que quatro idosos ainda estão sendo procurados; segundo a corporação, no lugar havia 23 idosos

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
05/03/2026 20:18

compartilhe

SIGA
x
Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH
Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH crédito: @Estev4m

Mais duas idosas, de 87 e 88 anos, foram encontradas nos escombros da Casa de Repouso Pró-Vida, no Bairro Jardim Vitória, que desabou na madrugada desta quinta-feira (5/3).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A informação foi repassada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) por volta de 19h05. No total, oito mortes foram confirmadas. 

Leia Mais

A corporação também informou que quatro idosos ainda estão sendo procurados nos escombros. Ainda segundo os Bombeiros, havia 23 idosos no pavimento que foi atingido.

As buscas vão seguir pela noite adentro até que todas as vítimas sejam encontradas, segundo o tenente Henrique Barcellos, porta-voz do CBMMG.

As vítimas estariam distribuídas em seis suítes, das quais duas teria sido apenas parcialmente atingidas. “Por isso, tivemos as condições de tirar dali idosos com vida”, afirmou o tenente Barcellos.

Dos oito mortos, sete eram idosos. Renato Duarte Terrinha Ramos, conhecido como “Renatinho”, era proprietário da casa de repouso e também morreu no desabamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Matéria em atualização 

Tópicos relacionados:

bh jardim-vitoria lar-de-idosos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay