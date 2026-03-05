Mais duas vítimas são encontradas em escombros de lar de idosos que desabou

Mais duas idosas, de 87 e 88 anos, foram encontradas nos escombros da Casa de Repouso Pró-Vida, no Bairro Jardim Vitória, que desabou na madrugada desta quinta-feira (5/3).

A informação foi repassada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) por volta de 19h05. No total, oito mortes foram confirmadas.

A corporação também informou que quatro idosos ainda estão sendo procurados nos escombros. Ainda segundo os Bombeiros, havia 23 idosos no pavimento que foi atingido.

As buscas vão seguir pela noite adentro até que todas as vítimas sejam encontradas, segundo o tenente Henrique Barcellos, porta-voz do CBMMG.

As vítimas estariam distribuídas em seis suítes, das quais duas teria sido apenas parcialmente atingidas. “Por isso, tivemos as condições de tirar dali idosos com vida”, afirmou o tenente Barcellos.

Dos oito mortos, sete eram idosos. Renato Duarte Terrinha Ramos, conhecido como “Renatinho”, era proprietário da casa de repouso e também morreu no desabamento.

