Desabamento de lar de idosos: cachorros ajudam a localizar vítimas

Quatro idosos seguem desaparecidos em meio aos escombros no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte

AC
Alexandre Carneiro
Laura Scardua
Repórter
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
05/03/2026 21:05

Quatro idosos ainda estão sendo procurados em meio aos escombros
Cadela Áquila está auxiliando os bombeiros nas buscas nos escombros do prédio que desabou em Belo Horizonte crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Press

Em busca de vítimas entre os escombros do lar de idosos que desabou na madrugada desta quinta-feira (5/3) no Bairro Jardim Vitória, região Nordeste de Belo Horizonte, equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) utilizam parceiros altamente treinados: cães farejadores.

Os animais são capazes de localizar tanto pessoas feridas quanto vítimas sem vida. Quatro idosos seguem desaparecidos em meio aos escombros.

Ao longo do dia, três cachorros foram empenhados nos trabalhos de resgate: todos encontraram vítimas em meio aos escombros da Casa de Repouso Pró-Vida. Um deles é a cadela Áquila, que, bem como os demais, utiliza uma coleira equipada com GPS para ajudar na localização em meio aos escombros.

O cabo Thiago Chaves, do CBMMG, explica como a cadela ajuda nos trabalhos. "Dentro do Corpo de Bombeiros, a gente tem dois tipos de buscas: com o cão que trabalha com um odor específico, para o qual a gente apresenta um artigo de odor, e um cão que trabalha com odor genérico, que é o caso dessa cadela aqui", destaca.

Mortes

Até o momento, oito mortes foram confirmadas. Desse número, sete eram idosos e um deles é Renato Duarte Terrinha Ramos, conhecido como "Renatinho", dono da Casa de Repouso.

Quatro idosos ainda não foram localizados. As buscas vão seguir noite adentro até que todas as vítimas sejam encontradas, segundo confirmação do tenente Henrique Barcellos, porta-voz do CBMMG. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, havia 23 idosos no pavimento que foi atingido. As vítimas estariam distribuídas em seis suítes, das quais duas teriam sido apenas parcialmente atingidas. “Por isso, tivemos as condições de tirar dali idosos com vida”, afirmou Barcellos.

