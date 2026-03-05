Veja como era o lar de idosos em BH antes do desabamento

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

A Casa de Repouso Pró-Vida, no Bairro Jardim Vitória, em Belo Horizonte (MG), desabou à 1h30 desta quinta-feira (5/3). No momento da tragédia, 29 pessoas estavam no imóvel. Veja na galeria a seguir como era a estrutura do espaço de acolhimento:

Até a última atualização do Corpo de Bombeiros, oito corpos haviam sido encontrados. A corporação resgatou oito pessoas com vida e nove conseguiram sair “por meios próprios”, segundo o CBMMG, outras quatro vítimas continuam sob os escombros. Os sobreviventes foram encaminhados para o Hospital Odilon Behrens e para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nordeste.

Ainda não há explicação sobre o que causou o colapso da edificação. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) identificou que havia uma obra de ampliação no lote no momento do incidente, mas, segundo o delegado Murilo Ribeiro, ainda não é possível apontar se a intervenção teria ligação com a tragédia.

O edifício onde estava sediado o lar de idosos era considerado de porte de alto risco, o que demandava projetos específicos, conforme critérios do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). A edificação ocupava uma área útil de 350 metros quadrados (m²) e tinha espaço construído de 1.200 m² (3,4 vezes a mais) descritos em quatro pavimentos, segundo publicidade da empresa.

Entre fevereiro de 2025 e agosto do mesmo ano, o imóvel passou por intervenções e reformas, sobretudo com alterações no pavimento superior. No mesmo edifício funcionavam também uma academia, uma clínica de estética e a residência dos proprietários, segundo informações dos bombeiros.