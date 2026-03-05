Execução de sargento: um suspeito foi preso e outro morto, diz polícia

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) revelou nesta quinta-feira (5/3) o suposto envolvimento de um grupo criminoso que atua em Campo Belo (MG), no Centro-Oeste do estado, na morte do sargento Rodrigo da Silva Pereira, de 40 anos, cujo sepultamento foi realizado à tarde.

De acordo com os agentes, a motivação do assassinato seria a atuação do oficial no combate à criminalidade no município.

O grupo é investigado por tráfico de drogas, homicídio, lavagem de dinheiro e contrabando de cigarros. No decorrer da ação feita para encontrar os responsáveis pela morte do militar, cinco pessoas foram presas e duas foram mortas. Ainda foram apreendidas drogas não especificadas e três armas de fogo.

Após o registro da ocorrência, os militares começaram a realizar buscas pelos suspeitos do crime. No decorrer das diligências, um dos indivíduos que foi morto e um dos suspeitos presos foram identificados como sendo os responsáveis pela morte do sargento, que ocorreu na noite dessa quarta (4). Os militares, no entanto, não especificaram quem foi o autor dos disparos.

As prisões dos possíveis criminosos foram em decorrência da suspeita de envolvimento no crime e também por fazerem parte do mesmo grupo dos responsáveis pelo delito. Serão feitas ações de retaliação não só na cidade de Campo Belo, mas também nos municípios do entorno.

“O sargento Rodrigo não estava sofrendo com ameaças, mas o grupo criminoso que atua na região tem o costume de constranger os agentes de segurança locais”, diz. “Eles podem esperar que a resposta da polícia seja incisiva e exemplar”, finaliza o major Marcos Paulo.

Enterro

O corpo de Rodrigo da Silva Pereira foi enterrado na tarde desta quinta-feira (5/3) em Campo Belo sob forte comoção de amigos, familiares e companheiros da Polícia Militar. O velório começou por volta das 13h.

No decorrer do velório, a banda fúnebre da PMMG entoou marchas em homenagem a Rodrigo. Uma bandeira do Brasil foi colocada sobre o caixão, que foi carregado por seus companheiros da PMMG.

O militar foi morto na noite dessa quarta-feira (4/3) na porta da própria casa, após ação de criminosos que se aproximaram do veículo em que estava o policial e atiraram. O sargento deixa uma esposa e dois filhos.

O crime

Na noite desta quarta-feira (4/3), ao chegar na própria residência, o sargento Rodrigo da Silva Pereira chegava de carro junto ao seu filho em casa, até que foi surpreendido por um motoqueiro com um garupa.

Nas imagens das câmeras de segurança o carro do policial aparece estacionado, uma motocicleta com dois homens se aproxima e emparelha com o veículo. O passageiro sacou uma arma e disparou várias vezes em direção à janela do motorista. A moto, então, sai em alta velocidade.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para prestar atendimento e informou que recebeu um chamado às 19h para atender inicialmente uma ocorrência de acidente com um carro e um poste na Rua João Belchior. Quando a equipe chegou ao local, encontrou uma médica que tentava reanimar a vítima, atingida por disparos de arma de fogo.

Apesar das manobras de ressuscitação, o sargento não respondeu aos estímulos e a morte foi confirmada ainda no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

A Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais (Aspra/PMBM) lançou nota de pesar pelo falecimento do sargento Rodrigo. Eles enfatizam a covardia do crime e se solidarizam com os familiares, amigos e companheiros de trabalho do militar.

*Estagiário sob supervisão da subeditor Gabriel Felice