Sargento da PM executado é enterrado sob forte comoção em Minas Gerais
Rodrigo da Silva Pereira foi morto na noite dessa quarta-feira (4/3) na frente da própria casa
O sargento da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Rodrigo da Silva Pereira, de 40 anos foi enterrado na tarde desta quinta-feira (5/3) na cidade de Campo Belo, Centro-Oeste, sob forte comoção de amigos, familiares e companheiros de corporação. O velório começou por volta das 13h.
No decorrer do velório, a banda fúnebre da PMMG entoou marchas em homenagem a Rodrigo. Uma bandeira do Brasil foi hasteada em cima do caixão, que foi carregado por seus companheiros da PMMG.
O militar foi morto na noite dessa quarta-feira (4/3) na porta da própria casa, após ação de criminosos que se aproximaram do veículo em que estava o policial e atiraram. O sargento deixou uma esposa e dois filhos.
Os militares afirmaram em coletiva que ainda fazem buscas pelos mandantes do crime.
*Matéria em atualização
*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima