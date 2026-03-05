Sargento da PM executado é enterrado sob forte comoção em Minas Gerais

O sargento da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Rodrigo da Silva Pereira, de 40 anos foi enterrado na tarde desta quinta-feira (5/3) na cidade de Campo Belo, Centro-Oeste, sob forte comoção de amigos, familiares e companheiros de corporação. O velório começou por volta das 13h.

No decorrer do velório, a banda fúnebre da PMMG entoou marchas em homenagem a Rodrigo. Uma bandeira do Brasil foi hasteada em cima do caixão, que foi carregado por seus companheiros da PMMG.

O militar foi morto na noite dessa quarta-feira (4/3) na porta da própria casa, após ação de criminosos que se aproximaram do veículo em que estava o policial e atiraram. O sargento deixou uma esposa e dois filhos.

Os militares afirmaram em coletiva que ainda fazem buscas pelos mandantes do crime.

*Matéria em atualização

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima