VIOLÊNCIA

Sargento da PM executado é enterrado sob forte comoção em Minas Gerais

Rodrigo da Silva Pereira foi morto na noite dessa quarta-feira (4/3) na frente da própria casa

RS
Rafael Silva*
05/03/2026 17:03 - atualizado em 05/03/2026 17:18

Dois homens em uma moto se aproximaram do carro do militar. O passageiro sacou uma arma e disparou várias vezes em direção à janela do sargento
Dois homens em uma moto se aproximaram do carro do militar. O passageiro sacou uma arma e disparou várias vezes em direção à janela do sargento crédito: PMMG / Reprodução

O sargento da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Rodrigo da Silva Pereira, de 40 anos foi enterrado na tarde desta quinta-feira (5/3) na cidade de Campo Belo, Centro-Oeste, sob forte comoção de amigos, familiares e companheiros de corporação. O velório começou por volta das 13h. 

No decorrer do velório, a banda fúnebre da PMMG entoou marchas em homenagem a Rodrigo. Uma bandeira do Brasil foi hasteada em cima do caixão, que foi carregado por seus companheiros da PMMG. 

O militar foi morto na noite dessa quarta-feira (4/3) na porta da própria casa, após ação de criminosos que se aproximaram do veículo em que estava o policial e atiraram. O sargento deixou uma esposa e dois filhos. 

Os militares afirmaram em coletiva que ainda fazem buscas pelos mandantes do crime. 

*Matéria em atualização 

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

Tópicos relacionados:

campo-belo execucao oeste-de-minas pm sargento

