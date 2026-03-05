Sargento da PM é executado a tiros ao chegar em casa em Minas

Um sargento da Polícia Militar foi executado a tiros na noite dessa quarta-feira (4/3), na porta de casa, , em Campo Belo (MG), no Centro-Oeste do estado. A vítima é o 3º sargento Rodrigo da Silva Pereira, de 40 anos, que atuava no 8º Batalhão da corporação.

De acordo com a Polícia Militar, o militar havia acabado de chegar perto da residência dele, no Bairro Jardim Brasil Vilela onde foi surpreendido pelos criminosos. Câmeras de segurança registraram o momento do ataque.

Nas imagens, o carro do policial aparece estacionado; uma motocicleta com dois homens se aproxima e emparelha com o veículo. O passageiro saca uma arma e dispara várias vezes em direção à janela do motorista. A moto então sai em alta velocidade.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que recebeu um chamado às 19h para atender inicialmente uma ocorrência de acidente com um carro e um poste na Rua João Belchior. Quando a equipe chegou ao local, encontrou uma médica que tentava reanimar a vítima, atingida por disparos de arma de fogo.

Apesar das manobras de ressuscitação, o sargento não respondeu aos estímulos e a morte foi confirmada ainda no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo, encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

Após o crime, equipes da Polícia Militar de Minas Gerais montaram uma operação de cerco e bloqueio para localizar os envolvidos. Durante as buscas, houve troca de tiros entre policiais e suspeitos.

Dois homens foram baleados e morreram. Além disso, três pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido. Três armas de fogo também foram recolhidas. A operação continuava em andamento até a última atualização da ocorrência.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que equipes de policiais civis e da perícia oficial estiveram na cena do crime para coletar informações e vestígios que irão subsidiar as investigações. Segundo a instituição, as diligências continuam em andamento para identificar e localizar outros possíveis envolvidos.

Segundo informações divulgadas pelo coronel Flávio Santiago, o sargento Rodrigo da Silva Pereira era lotado na 161ª Companhia da PM. Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte do policial e manifestou solidariedade à família.

“A Polícia Militar de Minas Gerais lamenta profundamente a morte do policial militar, 3º sargento Rodrigo da Silva Pereira, ocorrida na cidade de Campo Belo. Neste momento de dor e indignação, manifestamos solidariedade aos familiares e a toda a família policial militar”, informou a corporação.

