Polícia procura adolescente suspeito de matar homem em Patos de Minas

Um adolescente de 17 anos é apontado como principal suspeito de matar a tiros um homem de 23 anos na madrugada deste domingo (22/2), em Patos de Minas, Alto Paranaíba. Ele e um comparsa são procurados.

A vítima foi baleada depois de dois indivíduos armados invadirem uma residência na Rua Cristino Silvério Xavier, no bairro Sebastião Amorim.

Vizinhos ouviram disparos e gritos de socorro. No local, a Polícia Militar encontrou a vítima caída próxima ao portão da garagem, já sem vida.

Outras versões

O proprietário da casa, de 42 anos, a namorada dele, de 36, disseram que estavam deitados quando ouviram alguém chamar no portão e, em seguida, o barulho de tiros.

Um amigo da vítima relatou que estava na sala, abriu o portão e foi rendido por dois homens encapuzados, mas ele teria conseguido fugir antes dos disparos.

Já a namorada da vítima, de 31 anos, afirmou que o dono da casa e a namorada dele estavam em uma rede na varanda quando o atirador entrou. Ainda segundo ela, horas antes, havia comprado cigarros de maconha em uma casa próxima e o autor dos disparos tinha características físicas semelhantes às do vendedor.

Com base nas informações, a PM identificou como suspeito um adolescente de 17 anos, já conhecido no meio policial. Os militares foram até a casa dele, na mesma rua, mas o jovem não foi localizado.

A perícia identificou preliminarmente duas perfurações no corpo da vítima, que foi encaminhado ao IML. Testemunhas foram levadas à Delegacia para prestar esclarecimentos. Também foram apreendidos um boné branco encontrado na rua e três celulares encontrados em meio à vegetação.