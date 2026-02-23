Polícia procura adolescente suspeito de matar homem em Patos de Minas
Atirador pode ser um adolescente de 17 anos, que teria vendido drogas para namorada da vítima
compartilheSIGA
Um adolescente de 17 anos é apontado como principal suspeito de matar a tiros um homem de 23 anos na madrugada deste domingo (22/2), em Patos de Minas, Alto Paranaíba. Ele e um comparsa são procurados.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A vítima foi baleada depois de dois indivíduos armados invadirem uma residência na Rua Cristino Silvério Xavier, no bairro Sebastião Amorim.
Vizinhos ouviram disparos e gritos de socorro. No local, a Polícia Militar encontrou a vítima caída próxima ao portão da garagem, já sem vida.
Outras versões
O proprietário da casa, de 42 anos, a namorada dele, de 36, disseram que estavam deitados quando ouviram alguém chamar no portão e, em seguida, o barulho de tiros.
Um amigo da vítima relatou que estava na sala, abriu o portão e foi rendido por dois homens encapuzados, mas ele teria conseguido fugir antes dos disparos.
Já a namorada da vítima, de 31 anos, afirmou que o dono da casa e a namorada dele estavam em uma rede na varanda quando o atirador entrou. Ainda segundo ela, horas antes, havia comprado cigarros de maconha em uma casa próxima e o autor dos disparos tinha características físicas semelhantes às do vendedor.
Com base nas informações, a PM identificou como suspeito um adolescente de 17 anos, já conhecido no meio policial. Os militares foram até a casa dele, na mesma rua, mas o jovem não foi localizado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A perícia identificou preliminarmente duas perfurações no corpo da vítima, que foi encaminhado ao IML. Testemunhas foram levadas à Delegacia para prestar esclarecimentos. Também foram apreendidos um boné branco encontrado na rua e três celulares encontrados em meio à vegetação.