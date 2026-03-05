Assine
VIOLÊNCIA

MG: homem é preso suspeito de torturar adolescente com deficiência

Menino de 13 anos foi espancado, enforcado e induzido ao vômito. Crime aconteceu em Itabira, na Região Central, a pedido de familiares como forma de "castigo"

FS
Fernanda Santiago*
Repórter
05/03/2026 19:22

PCMG segue investigando o caso
Polícia Civil segue investigando o caso em Itabira, na Região Central de Minas crédito: PCMG/Divulgação

Um homem de 35 anos foi preso nesta quinta-feira (5/3) suspeito de torturar um adolescente de 13 anos com deficiência intelectual em Itabira (MG), na Região Central do estado. Segundo a Polícia Civil, o garoto foi agredido com socos, enforcado e induzido ao vômito.

As investigações apontam que a violência teria sido motivada por um “castigo” a pedido dos familiares da vítima para tentar controlar seu comportamento. O caso ocorreu em novembro do ano passado. 

A vítima é uma pessoa com deficiência intelectual e transtornos psiquiátricos. Conforme apurado pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), o menino estava em casa quando foi agredido.

O delegado João Martins Teixeira Barbosa, responsável pelas investigações, afirmou que casos de violência contra crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade exigem atenção especial das autoridades. “Casos que envolvem violência contra jovens em situação de vulnerabilidade exigem uma resposta firme do Estado para garantir que o ambiente familiar e comunitário seja preservado”, afirmou.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuam.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

adolescente crime policia policia-civil tortura

