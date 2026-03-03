Homem mata prima trans e diz que briga foi por causa de cachorro

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu, nesta terça-feira (3/3), o homem, de 34 anos, que confessou ter matado a prima, de 42, após discussão por causa de um cachorro em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Ele foi detido na MG-050, quando aguardava um ônibus para fugir para Abaeté, na mesma região, onde tem parentes. A Polícia Civil não descarta a relação do homicídio com o crime de transfobia.

O crime ocorreu nessa segunda-feira (2/3). Flávia Nunes, mulher trans, foi morta a tiros no apartamento da avó, no Bairro Sidil. Natural de Abaeté, ela morava em Brasília e estava na cidade para cuidar da avó.

De acordo com o major Bittencourt, da Polícia Militar, as equipes mantiveram rastreamento ininterrupto desde o momento do crime. "O crime aconteceu ontem, às 8h, nós não paramos de forma alguma o rastreamento, sempre checando informações por meio das câmeras", afirma o major da Polícia Militar, Bittencourt.

Mulher trans, Flávia Nunes, de 42 anos, foi morta pelo primo em Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro Redes Sociais/Reprodução

A polícia chegou até o suspeito após denúncias anônimas. Pessoas que passavam pela rodovia reconheceram o homem e acionaram o 190. Conforme a PM, ele não resistiu à prisão e confessou o crime de imediato.

O suspeito havia deixado o sistema prisional recentemente e possui histórico de lesão corporal e agressão.



Versão contraditória





Segundo o major, o próprio autor alegou que o crime ocorreu após desentendimento familiar. A motivação, de acordo com o suspeito, teria sido porque a prima colocou o seu cachorro para fora do apartamento da avó. Quando ele foi questioná-la, ela teria se apossado de uma faca e tentado agredi-lo.

De acordo com a PM, a versão dele é contraditória. "A Polícia Civil pode esclarecer melhor, uma vez que a gente vê que ele chegou a desligar as câmeras antes do disparo. Não é normal uma pessoa andar armada dentro da sua residência. Ele já estava em pronta resposta para poder efetuar os disparos", afirma o major Bittencourt.

A arma foi encontrada enterrada em uma região de mata próxima à Rua Pará, no mesmo bairro onde ocorreu o crime. Segundo a PM, o suspeito a escondeu cerca de 15 minutos após o crime. De lá, teria pegado um ônibus e seguido para bairros próximos à rodovia. Pela manhã desta terça, ele seguiria para Abaeté.

Após a prisão, o homem foi levado para a delegacia de Polícia Civil de Divinópolis.