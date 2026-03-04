Filho de ex-subsecretário se entrega acusado de estupro coletivo no Rio

Um segundo suspeito de participar do estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos se entregou à polícia nessa terça-feira (3/3) no Rio de Janeiro. Vitor Hugo Simonin, de 18 anos, filho do ex-subsecretário de Governança exonerado pela Secretaria de Direitos Humanos, compareceu acompanhado de um advogado. Com isso, já são três os envolvidos presos no caso.

Mattheus Verissimo Zoel Martins, de 19 anos, deu entrada na 12ª DP, em Copacabana, e foi hostilizado por populares ao deixar a delegacia. De boné e cabeça baixa, ele ouviu gritos de "Vai direto para Bangu!", "Safado" e "Ordinário" de pessoas que aguardavam do lado de fora. Ele não falou com a imprensa.

Réus por estupro e cárcere privado

Foto: Divulgação

João Gabriel Xavier Bertho, também de 19 anos, se apresentou na 10ª DP, no Botafogo. A 1ª Vara Especializada de Crimes contra a Criança e o Adolescente aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio contra todos os quatro investigados maiores de idade, que agora respondem por estupro com concurso de pessoas, com agravante pela menoridade da vítima, e cárcere privado.

O MP ressaltou "a violência empregada e a brutalidade dos atos sexuais praticados contra a vítima" ao apresentar a denúncia. Bruno Felipe dos Santos Allegretti, de 18 anos, permanecia foragido até a última atualização. O delegado Angelo Lages afirmou que a expectativa é de que todos os suspeitos se apresentem.

Há ainda um adolescente investigado no caso. O inquérito referente a ele foi desmembrado e encaminhado ao Ministério Público com pedido de apreensão por ato infracional análogo ao crime, e a situação está sendo analisada pela Vara da Infância e da Juventude.