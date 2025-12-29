'Não se cale': como denunciar violência sexual e ajudar uma vítima
Casos recentes de violência em Minas Gerais são um alerta; saiba quais são os canais de denúncia, como acolher uma vítima e a importância da rede de apoio
compartilheSIGA
Casos de estupro em via pública, flagrados por câmeras de segurança em diversas cidades de Minas Gerais ao longo dos últimos meses, acendem um alerta urgente sobre a violência sexual no país. A brutalidade dos atos, alguns ocorridos em plena luz do dia, expõe a vulnerabilidade de mulheres e a necessidade de uma resposta coletiva da sociedade.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Os episódios geraram forte comoção e reforçam a importância de conhecer os canais de denúncia e as formas de oferecer amparo a quem sofre esse tipo de agressão. Romper o silêncio é o primeiro e mais crucial passo para combater a impunidade e proteger novas vítimas.
Leia Mais
App ajuda mulheres a denunciar violência doméstica em condomínios
Aplicativo da PBH ajudará no registro de denúncias de violência doméstica
Como denunciar violência sexual
Existem canais oficiais, gratuitos e sigilosos para denunciar casos de violência sexual, seja como vítima ou testemunha. O apoio pode ser acionado de forma imediata ou para registrar uma ocorrência.
Ligue 190: Em situações de emergência, quando o crime está acontecendo ou acabou de ocorrer, a Polícia Militar deve ser chamada imediatamente. A rapidez no acionamento é fundamental para o flagrante e a proteção da vítima.
Ligue 180: A Central de Atendimento à Mulher funciona 24 horas por dia. O serviço oferece escuta qualificada, orientação sobre os direitos da vítima e a encaminha para os serviços de proteção e apoio psicológico da rede pública.
Disque 100: Conhecido como Disque Direitos Humanos, este canal também recebe denúncias de violações, incluindo a violência sexual. As informações são analisadas e encaminhadas aos órgãos competentes.
Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs): Para registro presencial de ocorrências, as DEAMs oferecem atendimento especializado e humanizado. Procure a unidade mais próxima para fazer o boletim de ocorrência e receber o acolhimento necessário.
A importância de preservar provas
Caso a vítima decida registrar a ocorrência, a preservação de provas é fundamental para a investigação. Recomenda-se não tomar banho, não trocar de roupa e guardar os objetos utilizados durante a agressão até que o exame de corpo de delito seja realizado. Essas evidências são cruciais para a perícia criminal.
O que fazer para ajudar uma vítima
A forma como amigos, familiares e a sociedade acolhem uma vítima de estupro tem um impacto direto em seu processo de recuperação. Uma abordagem empática e sem julgamentos é essencial.
O primeiro passo é ouvir. Deixe a pessoa falar no seu próprio tempo, sem pressionar por detalhes. Acreditar em seu relato é fundamental para que ela se sinta segura e validada. Evite frases que possam culpá-la, como questionar a roupa que usava ou o local onde estava.
Ofereça ajuda prática, como acompanhá-la a uma delegacia, a um hospital ou na busca por apoio psicológico. Respeite as decisões da vítima, mesmo que você discorde delas. O poder de escolha é um passo importante para que ela retome o controle sobre a própria vida.
A rede de apoio formada por pessoas de confiança desempenha um papel central na superação do trauma. Esse suporte ajuda a reduzir sentimentos de isolamento e vergonha, mostrando que a vítima não está sozinha. É um suporte fundamental no processo de recuperação e na busca por justiça.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.