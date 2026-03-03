Assine
overlay
Início Gerais
Agressão doméstica

Fisiculturista vai para academia depois de bater em mulher e é preso

Crime ocorreu em casa e vítima fingiu desculpar marido após agressões; ao sair do imóvel, denunciou o homem á polícia

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
03/03/2026 18:56

compartilhe

SIGA
x
Fisiculturista vai para academia depois de bater em mulher e é preso
Agressões ocorreram no Bairro Alto Umuarama, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro crédito: Sejusp/divulgação

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu, na tarde de segunda-feira (2/3), um fisiculturista, de 30 anos, suspeito de agredir a companheira, de 29, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A prisão ocorreu dentro de uma academia no Bairro Alto Umuarama, após denúncia feita pela própria vítima.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

De acordo com a PM, as agressões teriam ocorrido no último domingo (1º/3), durante uma discussão do casal. A mulher relatou que foi atingida com socos, tapas e chutes, sofrendo hematomas aparentes no rosto.

Ainda segundo o relato, após as agressões, o homem teria impedido a companheira de sair de casa ao perceber que os ferimentos chamariam atenção. Ele teria comprado medicamentos e prometido que mudaria o comportamento. A vítima afirmou também que foi obrigada, sob ameaça, a gravar um vídeo justificando as lesões.

Temendo novas agressões, a mulher decidiu fingir que acreditava na reconciliação para ganhar a confiança do companheiro. Já na segunda, quando ele saiu para treinar em uma academia no Bairro Alto Umuarama, ela acionou a Polícia Militar.

Os militares foram até o estabelecimento, localizaram o suspeito e efetuaram a prisão no local. Segundo a direção da academia, a abordagem ocorreu de forma tranquila, sem resistência por parte do atleta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A vítima apresentava hematomas visíveis no momento do atendimento policial. O homem foi encaminhado à Delegacia de Plantão para as providências cabíveis.

Tópicos relacionados:

agressao-domestica agressaosexual fisiculturista triangulo-mineiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay