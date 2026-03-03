Fisiculturista vai para academia depois de bater em mulher e é preso

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu, na tarde de segunda-feira (2/3), um fisiculturista, de 30 anos, suspeito de agredir a companheira, de 29, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A prisão ocorreu dentro de uma academia no Bairro Alto Umuarama, após denúncia feita pela própria vítima.

De acordo com a PM, as agressões teriam ocorrido no último domingo (1º/3), durante uma discussão do casal. A mulher relatou que foi atingida com socos, tapas e chutes, sofrendo hematomas aparentes no rosto.

Ainda segundo o relato, após as agressões, o homem teria impedido a companheira de sair de casa ao perceber que os ferimentos chamariam atenção. Ele teria comprado medicamentos e prometido que mudaria o comportamento. A vítima afirmou também que foi obrigada, sob ameaça, a gravar um vídeo justificando as lesões.

Temendo novas agressões, a mulher decidiu fingir que acreditava na reconciliação para ganhar a confiança do companheiro. Já na segunda, quando ele saiu para treinar em uma academia no Bairro Alto Umuarama, ela acionou a Polícia Militar.

Os militares foram até o estabelecimento, localizaram o suspeito e efetuaram a prisão no local. Segundo a direção da academia, a abordagem ocorreu de forma tranquila, sem resistência por parte do atleta.



A vítima apresentava hematomas visíveis no momento do atendimento policial. O homem foi encaminhado à Delegacia de Plantão para as providências cabíveis.