Homem invade a casa da ex e a agride na frente da filha
Agressor, com medida protetiva, empurrou a mulher contra a porta que quebrou com o impacto; ela conseguiu fugir da casa com a filha e chamar a polícia
Um homem de 31 anos foi preso em flagrante, em Patos de Minas, Triângulo Mineiro, depois de agredir a ex-companheira e quebrar a porta do quarto ao empurrar a vítima, mesmo estando sob medida protetiva que o proibia de se aproximar da mulher.
Segundo a Polícia Militar, a vítima saiu de casa e encontrou o ex dentro do imóvel ao voltar, em descumprindo da decisão judicial.
Após uma discussão, ele a empurrou contra a porta, que se quebrou com o impacto. A mulher conseguiu sair da casa com a filha, que viu a agressão, e chamou a Polícia Militar.
A vítima e a filha aguardaram do lado de fora.
O agressor foi localizado dentro da residência e preso em flagrante. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.