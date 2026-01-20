Assine
AGRESSÃO

Homem invade a casa da ex e a agride na frente da filha

Agressor, com medida protetiva, empurrou a mulher contra a porta que quebrou com o impacto; ela conseguiu fugir da casa com a filha e chamar a polícia

20/01/2026 18:47

Homem viola medida protetiva e agride mulher jogando ela contra porta
Homem viola medida protetiva e agride mulher jogando ela contra porta crédito: DivulgaÃ§Ã£o/PMMG

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante, em Patos de Minas, Triângulo Mineiro, depois de agredir a ex-companheira e quebrar a porta do quarto ao empurrar a vítima, mesmo estando sob medida protetiva que o proibia de se aproximar da mulher.

Segundo a Polícia Militar, a vítima saiu de casa e encontrou o ex dentro do imóvel ao voltar, em descumprindo da decisão judicial.

Após uma discussão, ele a empurrou contra a porta, que se quebrou com o impacto. A mulher conseguiu sair da casa com a filha, que viu a agressão, e chamou a Polícia Militar.

A vítima e a filha aguardaram do lado de fora.

O agressor foi localizado dentro da residência e preso em flagrante. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.

