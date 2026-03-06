Chega a 9 o número de mortos após desabamento de lar de idosos em BH

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Mais uma vítima do desabamento da Casa de Repouso Pró-Vida, no Bairro Jardim Vitória, em Belo Horizonte (MG), foi encontrada por volta das 23h30 dessa quinta-feira (5/3). Trata-se de uma mulher de 99 anos. Com isso, sobe para nove o número de mortos e os bombeiros ainda buscam três pessoas. A operação de resgate vai continuar pela madrugada desta sexta-feira (6/3).

"A vítima estava em uma região logo abaixo da cama onde ela deveria estar. Agora, mantemos mais duas frentes de buscas em relação a duas suítes. Duas vítimas estavam em uma quarto e outra pessoa dormia no outro cômodo", pontuou o tenente Elias Cristovam em conversa com a imprensa no local. A corporação resgatou oito pessoas com vida e outras nove conseguiram sair "por meios próprios", segundo o CBMMG.

Por volta das 22h40, mais 30 agentes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local para ajudar nas buscas. Com os reforços, 140 militares estão empenhados na ocorrência. Esse é maior efetivo desde que a operação de resgate começou, ainda na madrugada desta quinta-feira. Até então, os trabalhos haviam contado com um efetivo máximo de 128 bombeiros.

Ainda não há explicação sobre o que causou o colapso da edificação. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) identificou que havia uma obra de ampliação no lote, mas, segundo o delegado Murilo Ribeiro, ainda não é possível apontar se a intervenção teria ligação com a tragédia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O edifício onde estava sediado o lar de idosos era considerado de porte de alto risco, o que demandava projetos específicos, conforme critérios do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Entre fevereiro de 2025 e agosto do mesmo ano, o imóvel passou por intervenções e reformas, sobretudo com alterações no pavimento superior. No mesmo edifício funcionavam também uma academia, uma clínica de estética e a residência dos proprietários, segundo informações dos bombeiros.