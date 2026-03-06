Chega a 9 o número de mortos após desabamento de lar de idosos em BH
Mulher de 99 anos foi retirda dos escombros pro volta das 23h30. Bombeiros seguem nas buscas pelas últimas três vítimas do desabamento
Mais uma vítima do desabamento da Casa de Repouso Pró-Vida, no Bairro Jardim Vitória, em Belo Horizonte (MG), foi encontrada por volta das 23h30 dessa quinta-feira (5/3). Trata-se de uma mulher de 99 anos. Com isso, sobe para nove o número de mortos e os bombeiros ainda buscam três pessoas. A operação de resgate vai continuar pela madrugada desta sexta-feira (6/3).
"A vítima estava em uma região logo abaixo da cama onde ela deveria estar. Agora, mantemos mais duas frentes de buscas em relação a duas suítes. Duas vítimas estavam em uma quarto e outra pessoa dormia no outro cômodo", pontuou o tenente Elias Cristovam em conversa com a imprensa no local. A corporação resgatou oito pessoas com vida e outras nove conseguiram sair "por meios próprios", segundo o CBMMG.
Por volta das 22h40, mais 30 agentes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local para ajudar nas buscas. Com os reforços, 140 militares estão empenhados na ocorrência. Esse é maior efetivo desde que a operação de resgate começou, ainda na madrugada desta quinta-feira. Até então, os trabalhos haviam contado com um efetivo máximo de 128 bombeiros.
Ainda não há explicação sobre o que causou o colapso da edificação. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) identificou que havia uma obra de ampliação no lote, mas, segundo o delegado Murilo Ribeiro, ainda não é possível apontar se a intervenção teria ligação com a tragédia.
O edifício onde estava sediado o lar de idosos era considerado de porte de alto risco, o que demandava projetos específicos, conforme critérios do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Entre fevereiro de 2025 e agosto do mesmo ano, o imóvel passou por intervenções e reformas, sobretudo com alterações no pavimento superior. No mesmo edifício funcionavam também uma academia, uma clínica de estética e a residência dos proprietários, segundo informações dos bombeiros.