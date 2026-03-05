UFMG aprova cotas trans para graduação e pós nesta quinta-feira (5/3)

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) aprovou as cotas trans para estudantes da graduação e pós na instituição após reunião do Conselho Universitário, em cerimônia nesta quinta-feira (5/3). A proposta de resolução havia sido aprovada no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) em 2025.

A UFMG havia instituído em fevereiro de 2025 a Comissão Permanente de Diversidade de Gênero e Sexualidade, que foi a responsável por elaborar a proposta de resolução que dispõe sobre a reserva de vagas nos cursos de graduação e a permanência de pessoas trans e travestis na instituição.

A proposta de resolução foi aprovada no Cepe no ano passado e seu debate foi retomado na reunião do último dia 26 para a apreciação dos destaques. Durante a sessão, a proposta da Câmara de Pós-Graduação para que as cotas fossem regulamentadas também para este nível de ensino foi apreciada e aprovada.

Nesta quinta-feira, o Conselho Universitário também aprovou o regime de vagas para trans e travestis na universidade, sendo o último passo para que essa cota fosse aprovada. A UFMG não informou, no entanto, se as cotas já começaram a valer a partir do próximo processo seletivo.

Movimento estudantil

A Coletiva Cintura Fina é um coletivo da UFMG composto por estudantes trans, travestis e não bináries que surgiu em meados de 2021/2022. Eles têm construído em conjunto com outros movimentos estudantis, movimentos sociais e de professores para a implantação de cotas trans na UFMG.

Eles demonstram satisfação com a aprovação e afirmam que isso é um avanço para a criação de uma universidade mais justa e diversa. Segundo eles, é um dos primeiros passos para pensar em uma sociedade mais democrática e que a implementação é um passo necessário para uma sociedade sem transfobia.

Já o Diretório Central dos Estudantes da UFMG (DCE) afirmou que essa conquista é fruto de muitos debates das comunidades e das instâncias de deliberação. Eles celebram a conquista, mas relembram que é fundamental assegurar as condições para assegurar a permanência dessas pessoas na universidade.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice