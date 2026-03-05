Bombeiros trabalham com 140 agentes nas buscas por vítimas em lar de idosos

Uma força adicional de 30 agentes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) chegou ao bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte, por volta das 22h40 desta quinta-feira (5/3) para reforçar as equipes que buscam por vitimas do desabamento de um imóvel, onde funcionava um lar de idosos.

Com os reforços, 140 militares estão empenhados no local: é o maior efetivo desde que o resgate começou, ainda na madrugada desta quinta-feira. Até então, os trabalhos haviam contado com um efetivo máximo de 128 bombeiros.

Ao todo, as equipes do CBMMG trabalham em três frentes de buscas: uma delas procura por duas das quatro vítimas que ainda estão desaparecidas. As demais frentes tentam resgatar uma vítima cada.

De acordo com o Tenente Elias Cristovam, do CBMMG, o desafio no momento é retirada de materiais pesados, como lajes e pilares, que possivelmente estão sobre as vítimas. De acordo com ele, esse trabalho exige maquinário pesado, que precisa ser utilizado com muito cuidado para não comprimir os escombros.