Caminhoneira de 38 anos morre após caminhão cair em ribanceira em Extrema

Uma motorista de caminhão, de 38 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (5/3) após o veículo que conduzia sair da pista e cair em uma ribanceira no Bairro Jardim Bela Vista, em Extrema, no Sul de Minas Gerais. A vítima era natural de José Bonifácio, no interior de São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 9h30, na Rua dos Pardais, número 15. Testemunhas relataram que a condutora ainda estava consciente logo após o acidente, mas ficou presa às ferragens e perdeu a consciência antes da chegada das equipes de resgate.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para o atendimento. No local, o médico do Samu constatou a morte da motorista.

Também foram acionadas a Polícia Militar, a perícia da Polícia Civil e o serviço funerário. Após os trabalhos periciais e a liberação da área, os bombeiros iniciaram a retirada do corpo, que ficou preso às ferragens.

De acordo com a corporação, a operação de desencarceramento foi considerada complexa devido à posição em que o caminhão ficou após o tombamento, o que exigiu mais tempo de atuação da equipe. Utilizando técnicas de salvamento veicular, os bombeiros conseguiram retirar a vítima com segurança.

A ocorrência foi encerrada por volta das 16h45. As causas do acidente serão investigadas pela perícia da Polícia Civil.