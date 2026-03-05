Assine
ACIDENTE GRAVE

Caminhoneira de 38 anos morre após caminhão cair em ribanceira em Extrema

Testemunhas relataram que a condutora estava consciente após o acidente, mas ficou presa às ferragens e perdeu a consciência antes da chegada do socorro

Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
05/03/2026 23:12

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas crédito: CMMG/Dibulgação

Uma motorista de caminhão, de 38 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (5/3) após o veículo que conduzia sair da pista e cair em uma ribanceira no Bairro Jardim Bela Vista, em Extrema, no Sul de Minas Gerais. A vítima era natural de José Bonifácio, no interior de São Paulo. 

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 9h30, na Rua dos Pardais, número 15. Testemunhas relataram que a condutora ainda estava consciente logo após o acidente, mas ficou presa às ferragens e perdeu a consciência antes da chegada das equipes de resgate.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para o atendimento. No local, o médico do Samu constatou a morte da motorista.

Também foram acionadas a Polícia Militar, a perícia da Polícia Civil e o serviço funerário. Após os trabalhos periciais e a liberação da área, os bombeiros iniciaram a retirada do corpo, que ficou preso às ferragens.

De acordo com a corporação, a operação de desencarceramento foi considerada complexa devido à posição em que o caminhão ficou após o tombamento, o que exigiu mais tempo de atuação da equipe. Utilizando técnicas de salvamento veicular, os bombeiros conseguiram retirar a vítima com segurança.

A ocorrência foi encerrada por volta das 16h45. As causas do acidente serão investigadas pela perícia da Polícia Civil.

 
 
 

