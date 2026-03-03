Assine
overlay
Início Gerais
CONTAGEM

Trabalhador morre prensado em queda de 4 toneladas de vigas

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem estaria controlando a movimentação das estruturas com um guincho quando elas caíram sobre ele

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
03/03/2026 16:10 - atualizado em 03/03/2026 16:15

compartilhe

SIGA
x
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que a equipe da perícia foi acionada
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que a equipe da perícia foi acionada crédito: Reprodução CBMMG

Um trabalhador, de 48 anos, morreu atingido por vigas de metal numa metalúrgica em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta terça-feira (3/3). A empresa fica na Rua Anchieta, no Bairro Bandeirantes. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o funcionário, que trabalhava como operador logístico, movimentava as vigas com um guincho quando uma parte delas caiu sobre ele. A corporação afirma que as vigas, juntas, pesam cerca de quatro toneladas.   

Leia Mais

 

A morte do trabalhador, preso entre as vigas, foi confirmada por uma unidade de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local.  

Militares do Segundo Batalhão do CBMMG atenderam a ocorrência. O corpo do trabalhador foi retirado depois do trabalho da perícia da Polícia Civil. 

O acidente aconteceu nesta terça-feira (3/3) na Rua Anchieta, no Bairro Bandeirantes, em Contagem
O acidente aconteceu nesta terça-feira (3/3) na Rua Anchieta, no Bairro Bandeirantes, em Contagem Reprodução CBMMG

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização.

Tópicos relacionados:

acidente contagem metalurgia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay