Trabalhador morre prensado em queda de 4 toneladas de vigas
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem estaria controlando a movimentação das estruturas com um guincho quando elas caíram sobre ele
Um trabalhador, de 48 anos, morreu atingido por vigas de metal numa metalúrgica em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta terça-feira (3/3). A empresa fica na Rua Anchieta, no Bairro Bandeirantes.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o funcionário, que trabalhava como operador logístico, movimentava as vigas com um guincho quando uma parte delas caiu sobre ele. A corporação afirma que as vigas, juntas, pesam cerca de quatro toneladas.
A morte do trabalhador, preso entre as vigas, foi confirmada por uma unidade de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local.
Militares do Segundo Batalhão do CBMMG atenderam a ocorrência. O corpo do trabalhador foi retirado depois do trabalho da perícia da Polícia Civil.
Matéria em atualização.