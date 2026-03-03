Como vai funcionar o Samu para animais em BH?

Os animais de Belo Horizonte contam com um novo serviço: o Samuvet, Serviço de Atendimento Móvel de Urgências e Emergências Médico-Veterinárias. A ação é parte da ampliação do Complexo Público Veterinário da capital. Serão seis ambulâncias ao todo. Também será inaugurada uma Unidade Básica de Saúde - UBS Animal, na Região Norte de BH.

O anúncio da ampliação foi feito na última sexta-feira (27/2) pelo prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União). Segundo ele, as mudanças vão possibilitar o aumento da capacidade operacional e a reorganização dos fluxos de atendimento — com os 45 atendimentos diários realizados hoje, passando a ser 75.

“Antes a gente tinha somente um complexo, que era no Bairro Madre Gertrudes, onde já atendemos 50 mil animais, aproximadamente. E o investimento que a prefeitura fazia era de R$ 395 mil, e nós passamos para R$ 625 mil no primeiro ano de mandato. Quase dobramos o valor investido na Causa Animal em Belo Horizonte. Vamos inovar e levar atendimento aos animais nas ruas e nas casas, por meio do nosso Samuvet”, disse.



Samuvet

A partir deste mês, o Complexo Médico Veterinário, atualmente no Bairro Madre Gertrudes, passa a funcionar nas instalações do Centro Universitário Uni-BH, também na Região Oeste da capital. A nova estrutura conta com um espaço maior e mais moderno, além de atendimentos e cirurgias em estrutura própria. Os serviços também serão ofertados a animais de pessoas de baixa renda, mediante distribuição de 45 senhas diárias.

A atual unidade, localizada no Bairro Madre Gertrudes, passará a operar como base do Samuvet e contará com central de atendimento telefônico instalada no próprio local, sala de classificação de risco e ambulâncias veterinárias à disposição. Segundo a prefeitura, a capacidade estimada é de até 85 ocorrências mensais, incluindo casos de atropelamento.

A base não constitui unidade de atendimento presencial ao público, destinando-se exclusivamente à operacionalização logística e técnica das equipes móveis. As solicitações deverão ser realizadas exclusivamente por meio do canal oficial de atendimento, não havendo recepção direta de usuários ou atendimento espontâneo no local.

O serviço conta com seis ambulâncias para o atendimento de cães e gatos em situações de urgência e emergência médica e resgate técnico, compreendendo animais vítimas de trauma (atropelamentos, quedas e agressões) em vias públicas e resgates de animais em situação de risco iminente (presos em bueiros, locais altos ou condições climáticas extremas).

UBS Animal

O Complexo Médico Veterinário (CPV) também vai ganhar uma nova unidade para atendimento de casos de baixo risco e complexidade, na Região Norte de BH. A Unidade Básica de Saúde - UBS Animal atenderá 30 animais diários por meio de agendamento, após triagem. Segundo a prefeitura, a previsão é de que a inauguração aconteça ainda no primeiro semestre de 2026. Dessa forma, o total de consultas por dia em todo o complexo passará de 45 para 75.

O modelo conta ainda com a estruturação de uma Central de Regulação e Triagem (CReg), responsável pelo recebimento, classificação e despacho das ocorrências, promovendo integração entre o Samuvet, as unidades fixas do CPV e os órgãos oficiais de acionamento, além da organização do fluxo assistencial.



Complexo Público Veterinário

O Complexo Público Veterinário de Belo Horizonte é um equipamento da PBH para o atendimento clínico, cirúrgico e hospitalar de cães e gatos pertencentes a tutores em situação de vulnerabilidade social, cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) ou mediante apresentação de declaração de hipossuficiência.

O serviço contempla consultas clínicas, retornos, atendimentos de urgência e emergência com classificação de risco, exames, procedimentos ambulatoriais, internações e cirurgias de baixa e alta complexidade. Inaugurado em maio de 2021, o CPV já realizou 42.090 atendimentos: 13.878 consultas clínicas, 9.708 retornos, 11.999 atendimentos de urgência e emergência e 6.505 cirurgias.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata