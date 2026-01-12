Pets no verão: as doenças que mais afetam os cães no calor e como prevenir

As altas temperaturas do verão representam riscos à saúde dos cães quando os tutores não redobram os cuidados com o seu bem-estar. “Essa é uma época propícia ao surgimento de doenças de pele, como dermatites, micoses, sarna e até câncer, e infestações por parasitas, como pulgas, carrapatos e vermes. Além disso, o cãozinho pode ter quadros de insolação e desidratação”, afirma a coordenadora de medicina veterinária da Estácio BH, Denise Terenzi.

De acordo com a veterinária, é essencial manter o animal hidratado, protegido do sol, com a pelagem limpa e a proteção antiparasitária em dia. “Evite passeios nos horários mais quentes do dia, não só pelo risco de desidratação, mas pelo perigo de queimaduras nas almofadinhas das patas. Imagine que as patas dos cães correspondem aos pés descalços de um ser humano: teste a temperatura do chão com o seu pé descalço e você saberá se é seguro para o seu cão. Lembre-se também de manter o ambiente que ele vive sempre limpo e arejado”, recomenda Denise Terenzi.

Ela lista as doenças e problemas mais comuns no verão:

- Insolação e desidratação: “o calor extremo pode causar sintomas como respiração ofegante, salivação excessiva, fraqueza, vômitos, diarreia e desmaios. Durante os passeios, teste a temperatura do chão e leve água para o seu cão”, explica.



- Doenças de pele: “o calor e a umidade favorecem o surgimento de problemas como dermatites, micoses e sarnas. Em cães de pele e pelagem clara, o sol pode causar queimaduras e até câncer de pele. Evite exposição prolongada ao sol e umidade”, alerta.



- Infestações de parasitas: “o verão é a estação de pico de pulgas e carrapatos, que podem transmitir as hemoparasitoses, doenças endêmicas da nossa região, chamadas de “doença do carrapato”, e verminoses, como a do Dipylidium caninum, aquele verme que aparece nas fezes dos cães como um grão de arroz. Os cães também podem ser portadores de Ancylostoma braziliense e Ancylostoma caninum, causadores da larva migrans cutânea, o chamado bicho geográfico”, descreve.



- Otites: “a umidade no ouvido, especialmente após banhos, pode levar a inflamações (otites), que são mais comuns no verão. Fique atento ao levar seus animais à praia e ao banho de mar. É necessário enxaguar o animal após esse banho de mar e secar bem suas orelhas”, ensina.

A veterinária também separou algumas dicas de prevenção:

- Mantenha o pet sempre hidratado, oferecendo água fresca e limpa constantemente



- Evite a exposição direta ao sol nos horários mais quentes, entre 10h e 16h. Atenção às patas durante os passeios



- Mantenha a pelagem do cão limpa e seca, secando bem as orelhas e dobras



- Mantenha a proteção contra pulgas e carrapatos em dia, conforme orientação do veterinário



- Administre vermífugo regularmente, especialmente antes de viagens e exposições a novos ambientes. Ao retornar, é sempre bom consultar um veterinário e realizar a desparasitação e vermifugação conforme a avaliação do profissional



- Procure o médico-veterinário ao notar sinais de problemas de pele, como coceira, feridas e perda de pelo