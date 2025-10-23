Por que amamos tanto os vídeos de pets? A ciência explica

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

O vídeo de um sargento da Polícia Militar (PMMG) salvando um cachorro com uma convulsão em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte, comoveu a internet neste mês. A cena, que mostra o policial de folga realizando massagem cardíaca no animal, é mais um exemplo do poder que histórias envolvendo cães têm nas redes sociais. Mas o que explica esse fascínio?

A resposta está na nossa biologia. Assistir a cenas de afeto, resgate ou mesmo momentos engraçados com animais pode liberar ocitocina no cérebro. Conhecido como o “hormônio do amor”, ele está ligado à criação de laços sociais, à sensação de bem-estar e à redução dos níveis de estresse. É uma reação química que nos faz sentir bem e conectados.

Além disso, entra em jogo o conceito de “esquema de bebê”. Traços como olhos grandes, cabeça arredondada e movimentos desajeitados, comuns em filhotes e em muitas raças de cães, disparam em nós um instinto de cuidado e proteção. Esse gatilho, desenvolvido para garantir a sobrevivência da nossa própria espécie, é ativado por esses animais.

Esses vídeos também oferecem um conteúdo emocionalmente seguro e direto. Em um ambiente digital muitas vezes polarizado e complexo, a alegria pura de um cachorro ao ver seu dono ou a lealdade em uma situação de perigo são emoções universais e fáceis de processar, gerando uma resposta positiva quase imediata.

Inspirado por esses virais, muitas pessoas desejam capturar a essência de seus próprios animais. Para ajudar nessa tarefa, separamos algumas dicas práticas que podem transformar um simples registro em um vídeo com grande potencial de engajamento.

Use a luz a seu favor: prefira sempre a iluminação natural. Grave perto de uma janela ou em ambientes externos durante o dia. A luz do sol realça a pelagem e as expressões do animal, resultando em uma imagem mais nítida e agradável.

Fique no nível dele: não filme de cima para baixo. Ajoelhe-se ou deite-se no chão para capturar o mundo da perspectiva do seu cachorro. Essa mudança de ângulo cria uma conexão muito maior com quem está assistindo.

Capture a personalidade: seu cachorro tem um jeito engraçado de espirrar, um latido diferente ou uma mania específica? Foque nesses detalhes únicos. São essas peculiaridades que geram mais identificação e tornam o conteúdo autêntico.

Seja breve e objetivo: vídeos curtos têm um desempenho melhor nas redes sociais. Tente contar uma pequena história em menos de 30 segundos. Um momento de surpresa, uma brincadeira ou uma reação engraçada funcionam muito bem.

Priorize o bem-estar: nunca force seu animal a fazer algo que ele não queira ou o coloque em uma situação de desconforto ou estresse apenas para conseguir uma imagem. A gravação deve ser um momento divertido para ambos.

