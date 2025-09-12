Câncer em pets: 5 mitos sobre o tratamento da doença

O câncer em pets é mais comum do que as pessoas imaginam. O de mama, por exemplo, atinge pelo menos 45% das cadelas e 30% das gatas, segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV). Contudo, cães e gatos podem desenvolver outros tipos de tumores, e a incidência aumenta com a idade.

“Embora o risco seja maior para animais mais velhos, cães e gatos jovens também podem ser diagnosticados com a doença, pois a genética e o ambiente influenciam o desenvolvimento do câncer em qualquer etapa da vida”, analisa Nazilton de Paula Reis Filho, médico-veterinário do Nouvet.

Como a doença é de origem multifatorial, com fatores de risco muitas vezes não identificados nos pets, é importante realizar exames periódicos para a detecção precoce. Consultas com o veterinário e exames de rotina ajudam a identificar seu estágio inicial, favorecendo o prognóstico. Esse acompanhamento é ainda mais importante nos animais que apresentam predisposição familiar ou riscos já conhecidos.



No entanto, há muita desinformação em torno do tema. A seguir, Nazilton comenta os principais mitos relacionados ao tratamento de câncer em pets. Confira:

Mito 1. O câncer é uma sentença de morte para o pet



Com o avanço da oncologia veterinária, o diagnóstico de câncer deixou de ser uma sentença de morte, e cães e gatos podem receber tratamentos independentemente do estágio da doença, do estado de saúde do animal e do prognóstico recebido. Mesmo nos casos sem cura, o tratamento pode trazer mais tempo e qualidade de vida para o pet. “Sempre vale a pena tratar, mesmo se o animal estiver com a idade mais avançada. Muitos pets idosos respondem bem aos tratamentos disponíveis contra o câncer”, afirma. Nazilton.



Mito 2. Só tumores grandes precisam ser removidos

Tumores pequenos também podem ser malignos, e a remoção cirúrgica pode ser aconselhada após a avaliação de um veterinário. A cirurgia é uma das principais formas de tratamento e, desde que aplicada corretamente, pode aumentar as chances de cura do animal.



Mito 3. A quimioterapia prejudica o animal



A quimioterapia é indicada para tratar tumores que não podem ser operados ou submetidos à radioterapia, ou ainda que não responderam bem a esses tratamentos. A quimio também controla a recidiva do tumor (o retorno da doença após o início do tratamento ou da regressão) e a progressão para metástase (quando o câncer se espalha para outros órgãos).

“A resposta do cão ou gato ao tratamento com quimioterapia vai depender de fatores individuais, sensibilidade das células de câncer e do protocolo que o médico utilizará. A boa notícia é que, diferente do tratamento em seres humanos, os pets têm maior tolerância à quimioterapia e acabam apresentando poucos efeitos colaterais, ou até mesmo nenhum. Desse modo, na maioria dos casos, o cão ou gato continua se alimentando, brincando e dormindo normalmente”, comenta o especialista.





Mito 4. O tratamento do câncer pode acelerar a progressão da doença

"É mito acreditar que tratar o câncer pode acelerar a doença. Na verdade, os tratamentos como cirurgia, quimioterapia e radioterapia são fundamentais para controlar o tumor, aliviar sintomas e oferecer mais qualidade de vida aos pacientes, inclusive nos casos mais avançados."



Mito 5. O tratamento para o câncer é sempre caro



Segundo o especialista, existem protocolos de tratamento para o câncer acessíveis para os casos. O ideal é que o tutor converse com o veterinário para entender qual é a melhor alternativa para o animal e para a sua realidade financeira. “Se você suspeita que seu pet esteja doente, agende uma consulta para receber a orientação adequada do veterinário”, comenta.