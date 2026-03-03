Jovem é indiciada por venda fraudulenta de produtos eletrônicos na RMBH

Uma mulher de 21 anos foi indiciada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por aplicar golpes em venda de produtos eletrônicos em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O esquema vitimou pelo menos 15 pessoas.

A investigação, conduzida pela 2ª Delegacia de Polícia Civil na cidade, revelou que a suspeita comercializava aparelhos presencialmente e também pela internet. O golpe consistia em exigir o pagamento antecipado das mercadorias, que nunca eram entregues aos compradores. Para atrair as vítimas, os itens eram oferecidos por valores muito abaixo do preço de mercado.

Ao todo, 15 pessoas com idades entre 19 e 52 anos registraram denúncias contra a investigada e as empresas ligadas a ela. Segundo as vítimas, depois do depósito dos valores, a entrega dos produtos era interrompida sem explicações.

Desde 2024

Segundo a PCMG, a mulher encerrou repentinamente as atividades das empresas físicas e passou a atender apenas por redes sociais. Embora as primeiras ocorrências datem de 2024, a polícia verificou que a suspeita manteve perfis ativos para vendas até o início do último mês, configurando a continuidade da prática criminosa.

O inquérito foi concluído e os autos já foram encaminhados à Justiça.