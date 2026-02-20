Transferência de veículo: como não cair em golpes na internet

A internet se tornou responsável por muitos negócios de compra e venda. No entanto, o aumento das negociações on-line também abriu espaço para novos tipos de golpes. Anúncios falsos, intermediários mal-intencionados e problemas com a documentação podem transformar os negócios pela internet em um grande prejuízo.

Os departamentos de trânsito estaduais (Detrans) ressaltam a importância de verificar a procedência e a situação legal do automóvel antes de fechar qualquer negócio. Conhecer as fraudes mais comuns protege você e garante que a transferência do veículo ocorra de forma segura.

Fique atento aos golpes mais comuns

Apesar de novos golpes aparecerem diariamente, alguns tipos de fraude são mais recorrentes. Saber identificá-los ajuda a evitar perdas financeiras e dores de cabeça com a Justiça. Confira os principais:

Golpe do intermediário: o golpista se passa por vendedor para um comprador e por comprador para o verdadeiro vendedor. Ele manipula a negociação, recebe o dinheiro da vítima e desaparece, deixando as duas partes no prejuízo.

Anúncio falso: fotos de um veículo real são usadas em um anúncio com preço abaixo do mercado para atrair interessados. O fraudador exige um sinal ou pagamento adiantado como garantia e, após receber o valor, some.

Veículo com pendências: o vendedor omite a existência de multas, impostos atrasados, financiamentos ativos ou restrições judiciais que impedem a transferência legal do automóvel para o novo proprietário.

Carro clonado: criminosos adulteram os sinais de identificação de um veículo roubado, como chassi e placa, para que ele pareça ser um carro regularizado.

Passo a passo para uma transferência segura

Adotar um procedimento cuidadoso é a melhor forma de se proteger. A pressa é inimiga de um bom negócio, por isso siga algumas recomendações essenciais antes de transferir qualquer valor:

Verifique a documentação: antes de tudo, solicite o número da placa e do Renavam para consultar a situação do veículo diretamente no site do Detran do seu estado. Verifique se há multas, restrições administrativas ou judiciais, débitos pendentes e registros de roubo ou furto.

Faça uma vistoria presencial: nunca compre um carro sem vê-lo pessoalmente. Marque um encontro em um local público e movimentado. Se possível, leve um mecânico de sua confiança para avaliar as condições do automóvel.

Desconfie de ofertas muito vantajosas: preços muito abaixo da tabela Fipe são um grande indicativo de fraude. Pesquise o valor de mercado do modelo e desconfie de propostas irrecusáveis.

Comunicação e pagamento: negocie diretamente com o proprietário legal do veículo. Evite intermediários e nunca faça pagamentos adiantados. A transferência do valor deve ser feita apenas no momento da entrega do carro e da assinatura do Certificado de Registro de Veículo (CRV) com firma reconhecida em cartório, ou da conclusão do processo eletrônico de transferência.

Caso você seja vítima de um golpe, é fundamental registrar um boletim de ocorrência (B.O.) na delegacia de polícia mais próxima ou on-line. Reúna todas as provas que tiver, como conversas, comprovantes de pagamento e dados do suposto vendedor, para auxiliar nas investigações.

