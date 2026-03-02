Viih Tube cai em golpe virtual e perde quase 7 mil reais
Convencida de que se tratava de um procedimento legítimo, Viih transferiu inicialmente 600 reais via Pix, acreditando ser uma tarifa obrigatória. Em seguida, enviou mais 6.200 reais, valor equivalente ao preço do móvel, sob a promessa de que a quantia seria devolvida. Ao todo, o prejuízo foi de 6.800 reais.Foto: Reproduçãp Instagram
Segundo a influenciadora, o golpista utilizou mensagens detalhadas, e-mails elaborados e perfis com identidade visual semelhante à da plataforma, o que dificultou a identificação da fraude. A suspeita só surgiu quando o banco entrou em contato para confirmar as transações.Foto: Reproduçãp Instagram
Mesmo após os depósitos, o criminoso ainda tentou convencê-la a fazer um empréstimo para concluir a falsa venda, momento em que ela percebeu o golpe. Ela também declarou que espera recuperar o valor perdido e ressaltou que o Mercado Livre não teve envolvimento no crime.Foto: Reproduçãp Instagram
Viih contou que chorou de raiva e frustraÃ§Ã£o ao perceber que havia sido enganada. Por isso, decidiu tornar o caso pÃºblico e compartilhar os detalhes com seus milhÃµes de seguidores, com o objetivo de alertar sobre o risco desse tipo de fraude e evitar que outras pessoas passem pela mesma situaÃ§Ã£o.Foto: ReproduÃ§Ã£p Instagram
Vitória Di Felice Moraes, nome de batismo de Vitória Felício Moraes, mais conhecida como Viih Tube, nasceu em São Paulo, em 18 de agosto de 2000 e ficou conhecida por seu canal no YouTube e, depois, por sua participação no “Big Brother Brasil”.Foto: Reprodução Youtube
Ela iniciou sua trajetória na internet aos 11 anos de idade e passou a ganhar reconhecimento a partir de 2014. De forma gradual, acumulou milhares de inscritos em seu canal e chamou a atenção da mídia pelo estilo de comunicação voltado ao público adolescente. Em seus vídeos, abordava temas como relacionamentos, escolha profissional e questões ligadas ao universo escolar.Foto: Reprodução Youtube
Em 2016, iniciou sua formação em artes cênicas e, no ano seguinte, realizou apresentações em turnê com uma peça teatral independente. Também participou da novela infantil “Cúmplices de um Resgate”, exibida pelo SBT e protagonizada por Larissa Manoela.Foto: Reprodução Facebook
Em 2020, protagonizou o longa “Amiga do Inimigo”, dirigido por Plínio Scambora, sequência da websérie de drama adolescente “Em Prova”. A produção foi lançada pela Netflix e figurou entre os filmes mais assistidos da plataforma. No mesmo ano, integrou o elenco do drama pandêmico “Reflexos”, no papel de Isabela.Foto: Divulgação
Em 19 de janeiro de 2021, foi anunciada como integrante do grupo Camarote da vigésima primeira edição do “Big Brother Brasil”. Foi a 13ª eliminada do programa, com 96,69% dos votos, em paredão contra Fiuk e Gilberto Nogueira.Foto: Divulgação Globo
Em setembro do mesmo ano, estrelou ao lado de Bianca Rinaldi e Júlio Cocielo a websérie “A Fantástica Máquina de Sonhos”, na qual interpretou a jurada Hebe Camargo. Em 2022, estreou nos cinemas como a atendente Amanda Jéssica no longa “Me Tira da Mira”, protagonizado por Cleo Pires e Sergio Guizé.Foto: Reprodução Youtube
Ao longo da carreira, lançou diversos livros sobre aspectos de sua vida. Em 2016, publicou “Tudo Tem a Primeira Vez”; em 2017, lançou “Todo Amor Tem Segredos”; em 2021, apresentou “Cancelada”, no qual abordou a rejeição pública enfrentada ao longo da carreira; e, em 2024, lançou “Tô Grávida!: O Que A Gente Faz Agora?”.Foto: Reprodução / Instagram
Em agosto de 2022, oficializou o relacionamento com o ex-BBB Eliezer do Carmo, com quem já mantinha um namoro desde maio do mesmo ano. Em 21 de março de 2023, os dois formalizaram a união. Pouco depois, em 9 de abril, nasceu Lua, a primogênita do casal. Em 11 de novembro de 2024, nasceu Ravi, segundo filho de Vitória com Eliezer.Foto: Reprodução / Instagram
Na segunda gestação, Viih Tube enfrentou complicações no parto. Em publicação nas redes sociais, detalhou o ocorrido. Segundo ela, seu objetivo era ter um parto seguro e, por isso, havia combinado previamente com a equipe médica que optaria por uma cesariana caso determinados sinais surgissem. Afirmou que não havia contraindicação para tentar o parto normal, mesmo já tendo passado por uma cesárea anteriormente.Foto: - Reprodução TV Globo
Após cerca de 19 horas de trabalho de parto, apresentou perda significativa de sangue e sinais de compressão nos batimentos cardíacos do bebê. Diante desses fatores, decidiu, em conjunto com os médicos, interromper a tentativa de parto normal e realizar a cesariana.Foto: Reprodução/Instagram
Após o nascimento, foi encaminhada à UTI, onde recebeu transfusão de sangue e reposição de líquidos devido à desidratação severa e à queda nos níveis de hemoglobina. Esclareceu que, apesar da internação, não esteve em estado crítico, mas ficou bastante debilitada em razão da perda sanguínea. Ao final, tudo terminou bem.Foto: Reprodução/Instagram