'Receita Federal': 5 dicas para não cair em golpes usando o nome do órgão

Criminosos se aproveitam da autoridade da instituição para aplicar fraudes; veja como identificar e-mails e mensagens falsas e proteger seus dados

27/02/2026 12:10

'Receita Federal': 5 dicas para não cair em golpes usando o nome do órgão
Atenção a mensagens de urgência: novos golpes da Receita Federal buscam roubar dados pessoais e financeiros de contribuintes. crédito: pvproductions/ Freepik

Criminosos estão se aproveitando da autoridade da Receita Federal para aplicar uma nova onda de golpes em todo o país. Usando e-mails, SMS e mensagens em aplicativos, eles tentam roubar dados pessoais e financeiros de contribuintes. Para dar mais credibilidade à fraude, os golpistas frequentemente utilizam dados reais da vítima, como nome e CPF. As fraudes geralmente envolvem falsas notificações sobre irregularidades cadastrais, débitos fiscais inexistentes ou promessas de liberação de valores da restituição do Imposto de Renda.

As mensagens fraudulentas costumam ter um tom de urgência, induzindo a vítima a clicar em links maliciosos ou a baixar arquivos infectados. Para evitar prejuízos, é fundamental saber identificar as táticas usadas pelos golpistas e conhecer os canais de comunicação oficiais do órgão. A atenção aos detalhes pode impedir que você se torne a próxima vítima.

5 dicas para se proteger de fraudes

  1. Ignore comunicações não solicitadas
    A Receita Federal não envia e-mails ou mensagens para solicitar a correção de dados cadastrais, apresentar divergências ou pedir informações pessoais. Toda comunicação oficial é realizada por meio do Portal e-CAC, que exige acesso seguro com login e senha, ou por meio de correspondência oficial enviada pelos Correios.

  2. Verifique o remetente e os links
    Antes de clicar em qualquer link, verifique o endereço de e-mail. Domínios oficiais da Receita terminam com "@rfb.gov.br". Desconfie de remetentes com endereços genéricos (como @gmail.com) ou com nomes que imitam o oficial. Para verificar um link, posicione o cursor do mouse sobre ele, sem clicar, para visualizar o endereço real de destino.

  3. Jamais forneça dados pessoais
    O órgão nunca solicita senhas de banco, números de cartão de crédito, CPF ou outros dados sensíveis por e-mail ou telefone. Essas informações só devem ser inseridas no ambiente seguro do site oficial, após você ter digitado o endereço diretamente no seu navegador de internet.

  4. Cuidado com anexos e downloads
    Golpistas frequentemente enviam arquivos anexos que, ao serem abertos, instalam programas maliciosos no computador ou celular. Esses programas podem roubar senhas e dados bancários. Nunca baixe executáveis (.exe), documentos ou planilhas de fontes desconhecidas que se passem pela Receita.

  5. Use sempre os canais oficiais
    Se receber uma mensagem suspeita e ficar em dúvida, a melhor atitude é não interagir com o conteúdo. Acesse o site oficial da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal) ou o Portal e-CAC digitando o endereço diretamente no navegador. Lá, você pode consultar de forma segura se existe alguma pendência real em seu nome.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

