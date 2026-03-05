Corpo de motorista de caminhão que caiu da ponte é localizado depois de 36h

O corpo do motorista de caminhão Sérgio Reis, de 45 anos, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (5/3) dentro de um córrego, às margens da BR-365, perto de Patos de Minas, Alto Paranaíba.

Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros da cidade, uma equipe de mergulhadores encontrou o corpo a cerca de 2km do local do córrego onde o caminhão caiu de uma ponte. O corpo do motorista, que residia em Lagoa Formosa, foi localizado aproximadamente 36 horas após o acidente que ocorreu na noite dessa terça-feira (3/3).



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma testemunha relatou que um caminhão boiadeiro teria batido na traseira da carreta da vítima que estava carregada com soja. Com o impacto, o veículo rompeu a proteção lateral da ponte e caiu de uma altura de cerca de 30 m dentro do Córrego Barreiro.



A suspeita é que o motorista tenha sido lançado para fora da cabine, caído na água e sido levado pela correnteza forte devido às chuvas.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Durante a madrugada desta quinta-feira (5/3), os bombeiros realizaram operação para retirar a cabine e a composição do veículo, que estavam submersas no córrego e parcialmente destruídas com o impacto.