Corpo de motorista de caminhão que caiu da ponte é localizado depois de 36h

Equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, localizaram o corpo dentro de córrego da região

05/03/2026 18:20

Corpo de motorista de caminhão que caiu da ponte é localizado após 36h crédito: CBMG/Redes Sociais/DivulgaÃ§Ã£o

O corpo do motorista de caminhão Sérgio Reis, de 45 anos, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (5/3) dentro de um córrego, às margens da BR-365, perto de Patos de Minas, Alto Paranaíba.

Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros da cidade, uma equipe de mergulhadores encontrou o corpo a cerca de 2km do local do córrego onde o caminhão caiu de uma ponte. O corpo do motorista, que residia em Lagoa Formosa, foi localizado aproximadamente 36 horas após o acidente que ocorreu na noite dessa terça-feira (3/3). 

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma testemunha relatou que um caminhão boiadeiro teria batido na traseira da carreta da vítima que estava carregada com soja. Com o impacto, o veículo rompeu a proteção lateral da ponte e caiu de uma altura de cerca de 30 m dentro do Córrego Barreiro. 

A suspeita é que o motorista tenha sido lançado para fora da cabine, caído na água e sido levado pela correnteza forte devido às chuvas. 

Durante a madrugada desta quinta-feira (5/3), os bombeiros realizaram operação para retirar a cabine e a composição do veículo, que estavam submersas no córrego e parcialmente destruídas com o impacto. 

