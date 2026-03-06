Bombeiros buscam último desaparecido em desabamento de lar de idosos em BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O desabamento da Casa de Repouso Pró-Vida, na madrugada dessa quinta-feira (5/3), deixou 11 mortos, conforme último balanço do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), divulgado às 4h desta sexta-feira (6/3). Agora, os militares procuram a última pessoa desaparecida.

De acordo com os bombeiros, havia 29 pessoas no local, quando o prédio desabou. Dessas, 9 saíram sozinhas dos escombros e 20 ficaram soterradas. Os bombeiros resgataram oito pessoas, que foram socorridas e encaminhadas a hospitais, e buscam um desaparecido.

Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH Leandro Couri/EM/D.A Press Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH Leandro Couri/EM/D.A Press Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH Leandro Couri/EM/D.A Press Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH Leandro Couri/EM/D.A Press Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH Leandro Couri/EM/D.A Press Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH @Estev4m Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH @Estev4m Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH @Estev4m Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH @Estev4m Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH @Estev4m Voltar Próximo

As três primeiras mortes foram de idosos, cujos corpos foram encontrados por volta de 6h, 10h e 10h50. Renatinho, filho do dono da casa de repouso e dono da academia que funcionava no último andar do prédio, foi a quarta morte, anunciada por volta de 11h20

A quinta morte, de outro idoso, foi confirmada por volta de 12h30. A sexta morte foi confirmada por depois, por volta de 13h. À noite, mais duas idosas, de 87 e 88 anos, foram encontradas mortas nos escombros e, no final da noite de ontem, mais uma idosa de 99 anos.

Por volta das 22h40 dessa quinta, mais 30 agentes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local para ajudar nas buscas. Com os reforços, 140 militares estavam empenhados na ocorrência, sendo o maior efetivo desde que a operação de resgate.

Na madruga desta sexta-feira, mais dois corpos, de identidade não revelada, foram encontrados pelos militares.

Como foi o desabamento?

O asilo desabou por volta de 1h30 de quinta-feira. Os dois proprietários do estabelecimento estavam no prédio. Ainda há nove desaparecidos. Oito pessoas foram resgatadas.

De acordo com os bombeiros, a edificação tinha três pavimentos, além do térreo, onde funcionava um estabelecimento de procedimentos de bronzeamento.

O lar de idosos ficava no primeiro andar e a casa do proprietário, acima, no segundo andar. No terceiro, funcionava uma academia. No térreo, também funcionava uma clínica de bronzeamento.

O edifício onde estava sediado o lar de idosos era considerado de porte de alto risco, o que demandava projetos específicos, conforme critérios do Corpo de Bombeiros.

Entre fevereiro de 2025 e agosto do mesmo ano, o imóvel passou por intervenções e reformas, sobretudo com alterações no pavimento superior. No mesmo edifício funcionavam também uma academia, uma clínica de estética e a residência dos proprietários, segundo informações dos bombeiros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Vítimas socorridas ontem foram encaminhadas para hospitais, entre eles o Odilon Behrens e a UPA Nordeste.

Quem eram as vítimas?