DESABAMENTO EM BH

Filho do dono de lar de idosos que desabou em BH é velado nesta sexta (6/3)

Renatinho, de 31 anos, deixa a filha e a esposa, que foram resgatadas do desabamento. Velório será realizado no Cemitério da Paz, no Bairro Caiçaras, em BH

Melissa Souza
06/03/2026 07:25

Renatinho, como era conhecido, será velado nesta sexta-feira (6/3), no Cemitério da Paz, na Região Noroeste de BH
Renato Duarte Terrinha Ramos, conhecido como Renatinho, será velado na tarde desta sexta-feira (6/3), no Cemitério da Paz, no Bairro Caiçaras, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Ele deixa a filha de apenas 2 anos e a esposa, de 31, que foram resgatadas dos escombros ontem.

Renatinho morreu no desabamento da Casa de Repouso Pró-Vida, ocorrido na madrugada dessa quinta-feira (5/3), no Bairro Jardim Vitória, em BH. De acordo com o Corpo de Bombeiros, até a publicação desta reportagem, são 11 pessoas morreram no total.

Nas redes sociais, pessoas próximas lamentaram a morte, incluindo a esposa, Sâmia Nunes Maximiano: "Renatinho era um homem incrível, um ser de coração enorme e muito honesto!", disse em um post.

Outra pessoa publicou: "Renatinho, pra sempre vou lembrar de você. Sempre alegre, se preocupando com todos e sendo um pai e marido maravilhoso".

Quando o corpo foi encontrado ontem, vizinhos, familiares e amigos que estavam nas proximidades da área do desabamento ficaram comovidos. Ele era conhecido pelo carinho com os idosos da casa.

Mais cedo, o tio da vítima afirmou que o irmão dele, Renato (pai de Renatinho), foi resgatado juntamente com a esposa. No entanto, o sobrinho ainda estava soterrado.

"A neta e a esposa estão bem, fazendo radiografias. Estamos esperando as repostas para saber do Renatinho. Segundo informações do pessoal, ele está consciente, conversando", disse ao MG no Ar, na TV Record, ontem pela manhã.

