BH está em alerta para pancadas de chuva
Capital pode ter chuvas com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O aviso é válido até 8h de sábado (7/3)
Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva entre 20mm e 30mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. Segundo a Defesa Civil, o aviso é válido até as 8h deste sábado (7/3).
Na manhã desta sexta-feira (6/3), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para chuvas intensas em 389 cidades de Minas Gerais. Outros dois municípios se encontram em alerta laranja, de perigo.
O aviso de perigo potencial é válido até as 23h59. A previsão é de chuva entre 20mm e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos entre 40km/h e 60km/h.
Já para as cidades em alerta laranja, são esperadas chuvas entre 30mm/h e 60 mm/h ou 50mm/dia e 100 mm/dia e ventos intensos entre 60km/h e 100km/h.
Recomendações em caso de chuva
-
Redobre sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
-
Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
-
Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
-
Atenção especial para áreas de encostas e morros.
-
Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).
-
Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
-
Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.