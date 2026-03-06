BH está em alerta para pancadas de chuva

Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva entre 20mm e 30mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. Segundo a Defesa Civil, o aviso é válido até as 8h deste sábado (7/3).

Na manhã desta sexta-feira (6/3), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para chuvas intensas em 389 cidades de Minas Gerais. Outros dois municípios se encontram em alerta laranja, de perigo.

O aviso de perigo potencial é válido até as 23h59. A previsão é de chuva entre 20mm e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos entre 40km/h e 60km/h.

Já para as cidades em alerta laranja, são esperadas chuvas entre 30mm/h e 60 mm/h ou 50mm/dia e 100 mm/dia e ventos intensos entre 60km/h e 100km/h.

Recomendações em caso de chuva