GRANDE PERIGO

Norte de MG e Vale do Jequitinhonha em alerta vermelho para temporal

Aviso de grande perigo prevê chuva intensa, com risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos em 56 municípios

Quéren Hapuque
Quéren Hapuque
Repórter
02/03/2026 12:55

A previsão indica volumes expressivos de chuva, que podem ultrapassar 60 milímetros por hora ou chegar a mais de 100 milímetros ao longo do dia

Cinquenta e seis cidades do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha estão sob alerta vermelho para acumulado de chuva nesta segunda-feira (2/3). O aviso de grande perigo foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e é válido até o fim do dia.

A previsão indica volumes expressivos de chuva, que podem ultrapassar 60 milímetros por hora ou chegar a mais de 100 milímetros ao longo do dia. O cenário eleva o risco de alagamentos de grande porte, transbordamento de rios e deslizamentos de terra, principalmente em áreas de encosta.

O alerta vermelho é o nível mais alto na escala do instituto e indica possibilidade de danos graves e risco à segurança da população.

Entre os municípios monitorados está Porteirinha, onde uma barragem está sendo monitorada pelas autoridades devido ao risco de rompimento. O Inmet orienta que a população evite áreas alagadas, permaneça em locais seguros durante as pancadas de chuva e desligue aparelhos elétricos, inclusive o quadro geral de energia, se necessário. Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

O que fazer e não fazer durante a chuva?

  • Evite áreas de inundação;

  • Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

  • Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);

  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Municípios em alerta 'vermelho'

  • Águas Vermelhas
  • Almenara
  • Bandeira
  • Berizal
  • Bonito de Minas
  • Cachoeira de Pajeú
  • Catuti
  • Comercinho
  • Cônego Marinho
  • Curral de Dentro
  • Divisa Alegre
  • Divisópolis
  • Espinosa
  • Felisburgo
  • Gameleiras
  • Indaiabira
  • Itacarambi
  • Jacinto
  • Jaíba
  • Janaúba
  • Januária
  • Jequitinhonha
  • Joaíma
  • Jordânia
  • Juvenília
  • Mamonas
  • Manga
  • Mata Verde
  • Matias Cardoso
  • Mato Verde
  • Medina
  • Miravânia
  • Montalvânia
  • Monte Azul
  • Montezuma
  • Ninheira
  • Novorizonte
  • Pai Pedro
  • Palmópolis
  • Pedra Azul
  • Porteirinha
  • Rio do Prado
  • Rio Pardo de Minas
  • Rubim
  • Salinas
  • Salto da Divisa
  • Santa Cruz de Salinas
  • Santa Maria do Salto
  • Santo Antônio do Jacinto
  • Santo Antônio do Retiro
  • São João das Missões
  • São João do Paraíso
  • Serranópolis de Minas
  • Taiobeiras
  • Vargem Grande do Rio Pardo
  • Verdelândia

