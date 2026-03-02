Norte de MG e Vale do Jequitinhonha em alerta vermelho para temporal

Cinquenta e seis cidades do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha estão sob alerta vermelho para acumulado de chuva nesta segunda-feira (2/3). O aviso de grande perigo foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e é válido até o fim do dia.

A previsão indica volumes expressivos de chuva, que podem ultrapassar 60 milímetros por hora ou chegar a mais de 100 milímetros ao longo do dia. O cenário eleva o risco de alagamentos de grande porte, transbordamento de rios e deslizamentos de terra, principalmente em áreas de encosta.

O alerta vermelho é o nível mais alto na escala do instituto e indica possibilidade de danos graves e risco à segurança da população.

Entre os municípios monitorados está Porteirinha, onde uma barragem está sendo monitorada pelas autoridades devido ao risco de rompimento. O Inmet orienta que a população evite áreas alagadas, permaneça em locais seguros durante as pancadas de chuva e desligue aparelhos elétricos, inclusive o quadro geral de energia, se necessário. Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

O que fazer e não fazer durante a chuva?

Evite áreas de inundação;

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Municípios em alerta 'vermelho'