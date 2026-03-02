Norte de MG e Vale do Jequitinhonha em alerta vermelho para temporal
Aviso de grande perigo prevê chuva intensa, com risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos em 56 municípios
Cinquenta e seis cidades do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha estão sob alerta vermelho para acumulado de chuva nesta segunda-feira (2/3). O aviso de grande perigo foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e é válido até o fim do dia.
A previsão indica volumes expressivos de chuva, que podem ultrapassar 60 milímetros por hora ou chegar a mais de 100 milímetros ao longo do dia. O cenário eleva o risco de alagamentos de grande porte, transbordamento de rios e deslizamentos de terra, principalmente em áreas de encosta.
O alerta vermelho é o nível mais alto na escala do instituto e indica possibilidade de danos graves e risco à segurança da população.
Entre os municípios monitorados está Porteirinha, onde uma barragem está sendo monitorada pelas autoridades devido ao risco de rompimento. O Inmet orienta que a população evite áreas alagadas, permaneça em locais seguros durante as pancadas de chuva e desligue aparelhos elétricos, inclusive o quadro geral de energia, se necessário. Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
O que fazer e não fazer durante a chuva?
-
Evite áreas de inundação;
-
Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
-
Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
-
Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
-
Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
-
Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);
-
Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
-
Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Municípios em alerta 'vermelho'
- Águas Vermelhas
- Almenara
- Bandeira
- Berizal
- Bonito de Minas
- Cachoeira de Pajeú
- Catuti
- Comercinho
- Cônego Marinho
- Curral de Dentro
- Divisa Alegre
- Divisópolis
- Espinosa
- Felisburgo
- Gameleiras
- Indaiabira
- Itacarambi
- Jacinto
- Jaíba
- Janaúba
- Januária
- Jequitinhonha
- Joaíma
- Jordânia
- Juvenília
- Mamonas
- Manga
- Mata Verde
- Matias Cardoso
- Mato Verde
- Medina
- Miravânia
- Montalvânia
- Monte Azul
- Montezuma
- Ninheira
- Novorizonte
- Pai Pedro
- Palmópolis
- Pedra Azul
- Porteirinha
- Rio do Prado
- Rio Pardo de Minas
- Rubim
- Salinas
- Salto da Divisa
- Santa Cruz de Salinas
- Santa Maria do Salto
- Santo Antônio do Jacinto
- Santo Antônio do Retiro
- São João das Missões
- São João do Paraíso
- Serranópolis de Minas
- Taiobeiras
- Vargem Grande do Rio Pardo
- Verdelândia