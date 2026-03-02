BH terá trégua da chuva nesta segunda (2/3)? Veja a previsão completa
Belo Horizonte registrou chuva acima da média em fevereiro. O mesmo foi observado no restante de Minas Gerais. Veja a previsão completa desta segunda-feira
Depois de um fevereiro chuvoso, Belo Horizonte pode voltar a ter dias mais secos em março. Segundo a Defesa Civil de BH, não há previsão de chuva nesta segunda-feira (2/3).
Conforme a previsão, o dia é de céu claro a parcialmente nublado. O tempo permanece firme ao longo do dia.
A temperatura mínima registrada nesta sexta-feira foi de 15,1°C, às 6h, na Estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul, com sensação térmica de 20,1°C. A máxima pode chegar a 29°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 40%, à tarde.
De acordo com a Defesa Civil de BH, a média climatológica de precipitações é de 197,5 milímetros (mm) para cada regional em março.
Mínimas registradas por regional em 2/3
Barreiro: 17,9 °C, às 3h40.
Centro-Sul: 15,1 °C, às 4h35.
Oeste: 15,2 °C, com sensação térmica de 2,2 °C às 6h.
Pampulha: 16,2 °C, com sensação térmica de 17,9 °C às 6h.
Venda Nova: 17,4 °C, às 6h15.