MG: 114 pessoas são evacuadas de zona crítica da Barragem de Lages

Com o rompimento parcial da Barragem de Lages, em Porteirinha (MG), no Norte do estado, na manhã desse domingo (01/03), a prefeitura da cidade emitiu um alerta para evacuação de áreas baixas da região. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) divulgou na manhã desta segunda-feira (2/3) que 114 pessoas foram removidas de forma preventiva até o momento.

Com o uso de aplicativos de georreferenciamento, a corporação delimitou uma zona crítica de aproximadamente 85 hectares onde se encontram 46 residências e 77 moradores que seriam atingidos em caso de eventual rompimento. Outros 37 moradores removidos por medida de segurança adicional se encontram no entorno da área delimitada.

Os bombeiros informaram que dos 114 moradores, 101 foram acolhidas em residências de familiares ou terceiros fora da zona crítica. As outras 13 pessoas encontram-se em abrigo provisório disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Porteirinha, instalado na Comunidade Tanque.

Ainda para esta segunda-feira, está prevista uma avaliação técnica por engenheiros civis para análise das condições estruturais do barramento. Não houve registro de chuvas durante a madrugada.

Risco de colapso

Também na manhã desta segunda-feira, a Defesa Civil estadual informou que, apesar do risco de colapso, a situação está controlada. Os trabalhos incluem monitoramento contínuo da estrutura, mapeamento de pontos críticos e avaliação técnica das condições de estabilidade.

O governo afirmou que permanece em alerta e que todas as medidas preventivas seguem em execução, com prioridade para a proteção das comunidades e a mitigação de impactos ambientais.

Ainda no domingo, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) reconheceu a situação de emergência no município de Porteirinha e informou que a situação segue sendo monitorada pelo Grupo Federal de Segurança de Barragens, composto pela Defesa Civil Nacional, agências fiscalizadoras e representantes de órgãos estaduais e municipais.

A pasta informou ainda que a equipe da Defesa Civil Nacional se reuniu com o prefeito de Porteirinha e autoridades de outros municípios do norte de Minas para prestar apoio técnico e alinhamento das ações de resposta.

Alerta máximo

Por volta de 8h de domingo, a Barragem de Lages sofreu um rompimento parcial próximo ao sangradouro, fazendo com que a Prefeitura de Porteirinha emitisse um alerta máximo para evacuação dos moradores de comunidades rurais em situação de risco.

As comunidades atingidas abaixo da barragem são: Lajes, Barreiro, Rio Pequeno, Barroca, Mocambo dos Bois, Biquinha, Pedra Ladeira e Olhos d'Água de Cima. De acordo com o executivo local, não houve vítimas.

À tarde, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) detalhou os danos na barragem. Segundo o capitão Franklin Xavier, é possível observar que o vertedouro foi danificado, além do talude apresentar algumas erosões.

A Prefeitura de Porteirinha também informou que pontes e passagens molhadas do município estão interditadas. Ainda de acordo com a prefeitura, a única forma segura de travessia é pela ponte principal, na Avenida Dalton Cunha.