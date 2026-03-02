Assine
TRAGÉDIA EM MINAS

Papa Leão XIV manifesta solidariedade às vítimas das chuvas na Zona da Mata

Tragédia completou uma semana nesta segunda-feira (2/3); uma pessoa está desaparecida e 72 morreram

Publicidade
AP
Alice Pimenta*
02/03/2026 10:53

Papa Leão XIV reza pelas vítimas da tragédia na Zona da Mata (MG)
Papa Leão XIV reza pelas vítimas da tragédia na Zona da Mata (MG) crédito: Reprodução/@pontifex

O Papa Leão XIV manifestou, durante a oração do Angelus deste domingo (1/3), sua solidariedade às vítimas das chuvas que atingiram a região da Zona da Mata de Minas Gerais na última semana.

Ao longo da oração, recitada pelo Papa todos os domingos da janela do Palácio Apostólico para a Praça de São Pedro, no Vaticano, o pontífice declarou: 

"Meus pensamentos estão com o povo do estado brasileiro de Minas Gerais afetado pelas violentas enchentes. Rezo pelas vítimas, pelas famílias que perderam suas casas e por todos os envolvidos nas operações de resgate."

O Papa também prestou sua solidariedade nas redes sociais, publicando sua fala em seu perfil oficial do X, em língua portuguesa.

Leia Mais

 

Tragédia

Os temporais na Zona da Mata completam uma semana nesta segunda-feira (2/3). Foram registradas 65 mortes na cidade de Juiz de Fora e 7 em Ubá, onde uma pessoa ainda está desaparecida.

Conforme a última atualização do balanço da Prefeitura de Juiz de Fora, há 8.584 desabrigados e desalojados. Segundo o Corpo de Bombeiros, 25 pessoas estão desabrigadas e 396 desalojadas em Ubá.

