Papa Leão XIV manifesta solidariedade às vítimas das chuvas na Zona da Mata

O Papa Leão XIV manifestou, durante a oração do Angelus deste domingo (1/3), sua solidariedade às vítimas das chuvas que atingiram a região da Zona da Mata de Minas Gerais na última semana.

Ao longo da oração, recitada pelo Papa todos os domingos da janela do Palácio Apostólico para a Praça de São Pedro, no Vaticano, o pontífice declarou:

"Meus pensamentos estão com o povo do estado brasileiro de Minas Gerais afetado pelas violentas enchentes. Rezo pelas vítimas, pelas famílias que perderam suas casas e por todos os envolvidos nas operações de resgate."

Estou próximo da população do Estado brasileiro de Minas Gerais, atingida por violentas inundações. Rezo pelas vítimas, pelas famílias que perderam as suas casas e por todos aqueles que estão a trabalhar nas operações de socorro. — Papa Leão XIV (@Pontifex_pt) March 1, 2026

O Papa também prestou sua solidariedade nas redes sociais, publicando sua fala em seu perfil oficial do X, em língua portuguesa.

Tragédia

Os temporais na Zona da Mata completam uma semana nesta segunda-feira (2/3). Foram registradas 65 mortes na cidade de Juiz de Fora e 7 em Ubá, onde uma pessoa ainda está desaparecida.

Conforme a última atualização do balanço da Prefeitura de Juiz de Fora, há 8.584 desabrigados e desalojados. Segundo o Corpo de Bombeiros, 25 pessoas estão desabrigadas e 396 desalojadas em Ubá.

