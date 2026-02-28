ESTRAGOS DA CHUVA
Ubá: estragos causados pelas fortes chuvas na cidade da Zona da Mata
Cinco dias após os temporais que atingiram a cidade, moradores ainda tem muito trabalho de limpeza na cidade
As fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (23/2) ainda causam transtornos para os moradores da cidade, com ruas destruídas e muita lama Foto: Túlio Santos/EM/DA Press
As fortes chuvas que atingiram a cidade na segunda-feira (23/2) ainda causam transtornos para os moradores da cidade, com ruas destruídas e muita lama Foto: Mateus Parreiras/EM/DA Press
As chuvas também causaram queda de barreiras nas estradas Foto: Mateus Parreiras/EM/DA Press
