Pedido de Paz

Papa Leão pede fim da "espiral de violência" depois de ataques contra o Irã

"A estabilidade e a paz não se constroem por meio de ameaças mútuas ou de armas, mas apenas por meio de um diálogo razoável, genuíno e responsável"

Folhapress - Notícias
01/03/2026 10:27 - atualizado em 01/03/2026 10:28

Papa Leão XIV pede paz no Irã durante seu discurso semanal aos peregrinos na Praça de São Pedro
Papa Leão XIV pede paz no Irã durante seu discurso semanal aos peregrinos na Praça de São Pedro crédito: Alberto PIZZOLI / AFP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Papa Leão XIV disse neste domingo (1/3) que está acompanhando os acontecimentos após os ataques dos EUA e de Israel contra o Irã com "profunda preocupação" e fez um apelo para interromper o que chamou de "espiral de violência".

"Dirijo um apelo sincero às partes envolvidas para que assumam a responsabilidade moral de interromper a espiral de violência antes que ela se torne um abismo irreparável", disse o papa.

"A estabilidade e a paz não se constroem por meio de ameaças mútuas ou de armas, mas apenas por meio de um diálogo razoável, genuíno e responsável", afirmou o papa durante seu discurso semanal aos peregrinos na Praça de São Pedro, após a oração dominical.

