Papa Leão pede fim da "espiral de violência" depois de ataques contra o Irã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Papa Leão XIV disse neste domingo (1/3) que está acompanhando os acontecimentos após os ataques dos EUA e de Israel contra o Irã com "profunda preocupação" e fez um apelo para interromper o que chamou de "espiral de violência".

"Dirijo um apelo sincero às partes envolvidas para que assumam a responsabilidade moral de interromper a espiral de violência antes que ela se torne um abismo irreparável", disse o papa.

"A estabilidade e a paz não se constroem por meio de ameaças mútuas ou de armas, mas apenas por meio de um diálogo razoável, genuíno e responsável", afirmou o papa durante seu discurso semanal aos peregrinos na Praça de São Pedro, após a oração dominical.