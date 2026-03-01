Assine
Conflito no Golfo

Israel volta a atacar Teerã; Irã escala retaliação

Caças israelenses voltaram a bombardear a capital, com a mídia local divulgando imagens de grossas colunas de fumaça

IGOR GIELOW
IGOR GIELOW
Repórter
01/03/2026 09:11

Uma coluna de fumaça se eleva após relatos de explosões em Teerã na manhã deste domingo (1/3)
Uma coluna de fumaça se eleva após relatos de explosões em Teerã na manhã deste domingo (1/3) crédito: ATTA KENARE / AFP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A madrugada e manhã deste domingo (1/3) foram marcadas por mais ataques de lado a lado na guerra iniciada pelos EUA e por Israel contra o Irã, que matou na sua fase inicial o líder supremo da teocracia, Ali Khamenei, e diveros integrantes da cúpula das Forças Armadas do país.

Caças israelenses voltaram a bombardear a capital, com a mídia local divulgando imagens de grossas colunas de fumaça. Já o Irã, que havia prometido a maior operação militar de seus 47 anos como República Islâmica em vingança pela morte do líder, voltou a atacar diversas posições dos EUA e aliados no Oriente Médio, além de lançar mísseis contra Israel.

Em Sharjah, cidade dos Emirados conhecida pela preservação de arquitetura e cultura tradicionais, um mercado foi atingido por destroços de drones e há o temor de que muitas pessoas estejam sob os escombros. No país, houve ataques em Dubai e Doha, e na vizinhança, em Manama (Bahrein).

Os iranianos também alvejaram uma base americana em Erbil, no Iraque. Houve uma grande explosão em Riad, capital saudita, ainda sendo apurada. No Estado judeu, as sirenes de alerta seguiram em ação de forma quase ininterrupta, mas ainda não há relato de danos significativos.

