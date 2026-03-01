Assine
GUERRA

Presidente do Irã reaparece, organiza sucessão de líder e promete vingança

A ação dos EUA e Israel foi, segundo Masoud Pezeshkian, "uma declaração de guerra contra os muçulmanos", e a vingança, "um direito legítimo e um dever"

IG
IGOR GIELOW
Repórter
01/03/2026 07:56

Escola primária feminina em Minab, na província de Hormozgan, no Sul do Irã, foi alvo dos ataques dos EUA e de Israel
Escola primária feminina em Minab, na província de Hormozgan, no Sul do Irã, foi alvo dos ataques dos EUA e de Israel crédito: AFP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, reapareceu, segundo a mídia estatal do país. Ele foi um dos alvos do ataque dos EUA e Israel que matou o líder supremo Ali Khamenei e boa parte da cúpula militar da teocracia no sábado (28). A ação foi, segundo ele, "uma declaração de guerra contra os muçulmanos", e a vingança, "um direito legítimo e um dever". 

Neste domingo (1º), o governo tenta dar ares de continuidade e organização. O colegiado de 12 membros Conselho dos Guardiões indicou seu representante na junta que irá governar até que a Assembleia dos Peritos, com 88 membros, escolha um novo líder. 

O aiatolá Alireza Arafi comporá o conselho com Pezeshkian e com o chefe do Judiciário, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei. A poderosa Guarda Revolucionária, cujo comandante foi morto no sábado, tem um novo chefe, Ahmed Vahidi, que tem um mandado de prisão emitido pela Interpol por suspeita de organizar o maior atentado da história da América do Sul, a explosão de uma entidade judaica em Buenos Aires que matou 85 pessoas em 1994. 

Cúpula militar iraniana morreu reunida 

Segundo a mídia estatal do Irã, a cúpula militar do país foi morta durante uma reunião presencial para avaliar o ataque dos EUA e de Israel contra o país, em Teerã. Morreram no bombardeio o chefe da Guarda Revolucionária, Mohammad Pakpour, o poderoso conselheiro de Defesa Ali Shamkhani, o ministrro Aziz Nasirzadeh e o chefe do Estado-Maior, Abdolrahim Mousavi, além de outros oficiais. 

Com isso e a morte do líder supremo, Ali Khamenei, o caráter de tentativa de decapitação do regime da ação fica cristalizado, restando saber se as sinalizações de resistência ao longo desta manhã terão fôlego ante a continuidade do conflito.

