Explosões são registradas em várias capitais do Golfo após ataque de EUA e Israel contra o Irã

Moradores e correspondentes da AFP nas capitais de Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein e Arábia Saudita ouviram diversas explosões neste sábado (28), quando o Irã lançou uma série de mísseis em represália aos ataques dos Estados Unidos e de Israel.

Horas após o início do ataque contra o Irã, jornalistas da AFP ouviram explosões em cidades como Riade, Dubai, Doha e Manama, a capital do Bahrein, onde uma base americana foi atingida.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent une importante explosion et un panache de fumée à proximité d’installation naval de la Cinquième Flotte américaine à Bahreïn, après ce que les autorités locales ont décrit comme une frappe de missile attribuée à l’Iran.… pic.twitter.com/2oFEaYKiQc — Christophe Tymowski (@Christophe_Tymo) February 28, 2026

Um jornalista da AFP em Manama ouviu pelo menos duas detonações, enquanto correspondentes do Catar reportaram várias explosões.

Moradores de Abu Dhabi também registraram estampidos e afirmaram ter visto fumaça acima da base de Al Dhafra, onde há soldados americanos destacados.

O mundo acordou com míssil cruzando o céu de Abu Dhabi, e quando Irã e Estados Unidos entram na mesma frase, quem paga a conta nunca é general, é gente comum olhando pro céu com medo. pic.twitter.com/HSrImdrT2X — Senhora RIVOTRIL?????? (@SRivoltril) February 28, 2026

No fim da manhã, os Emirados Árabes Unidos, onde um civil morreu após a queda de destroços de mísseis, afirmaram que reservam-se ao direito de responder aos ataques iranianos, classificando?os como uma "perigosa escalada".

"Os Emirados Árabes Unidos foram alvo hoje de um ataque flagrante com mísseis balísticos iranianos", afirmou o seu Ministério da Defesa.

"As defesas aéreas dos EAU responderam com grande eficácia e interceptaram com sucesso vários dos mísseis", acrescentou.

Golfo Pérsico

As monarquias árabes ricas em petróleo e gás situadas do outro lado do Golfo Pérsico, em frente ao Irã, são aliadas de longa data dos EUA e abrigam bases militares americanas.

Várias explosões também abalaram o Catar, onde está localizada Al Udeid, a maior base militar americana na região. O Ministério da Defesa do país do Golfo afirmou ter "repelido vários ataques".

Al Udeid abriga os elementos de vanguarda do Centcom, o comando militar regional dos EUA, assim como suas forças aéreas e forças de operações especiais.

O Kuwait também informou sobre a interceptação de mísseis que se dirigiam a uma base com militares americanos.

Enquanto isso, testemunhas em Dubai ouviram uma explosão e viram mísseis cruzando o céu.

"Houve uma grande explosão e as janelas tremeram", declarou à AFP uma testemunha que pediu anonimato, em um relato semelhante ao de outro morador de Dubai.

Por sua vez, a Arábia Saudita condenou a "brutal agressão iraniana", informou a imprensa oficial.

Jornalistas da AFP também relataram várias explosões em Riade.

"Viemos para o Golfo porque é conhecido por ser mais seguro do que o Líbano. Agora não sei o que fazer nem como pensar", disse um morador libanês na capital saudita.

