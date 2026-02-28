Trump confirma morte de Khamenei, líder do Irã

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou, na noite deste sábado (28/2), a morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei.

Em publicação feita no perfil oficial da Casa Branca no X, o chefe do país estadunidense não só afirmou que Khamenei está morto, mas também que isso significa justiça a diversos países.

"Khamenei, uma das pessoas mais perversas da História, está morto. Isso não é apenas justiça para o povo do Irã, mas para todos os grandes americanos e para aqueles de muitos países ao redor do mundo que foram mortos ou mutilados por Khamenei”, disse Trump na publicação.

Na manhã deste sábado, Estados Unidos e Israel lançaram um grande ataque contra o Irã, causando 201 mortes e ferindo 747 pessoas, segundo a imprensa iraniana. Explosões foram registradas na capital Teerã e em outras cidades do país.

Em resposta, o Irã disparou mísseis contra Israel e atacou bases americanas no Oriente Médio.

O Exército dos Estados Unidos informou que nenhum militar americano ficou ferido na ação. O governo americano afirmou ainda que os danos às bases militares dos EUA no Oriente Médio, após a retaliação iraniana, foram “mínimos”.

