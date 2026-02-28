Assine
ATAQUE

Trump confirma morte de Khamenei, líder do Irã

Líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, no poder desde 1989, foi morto em ataque dos EUA e Israel, que teve início na manhã deste sábado (28/2)

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Repórter
28/02/2026 19:15

Líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei
Trump confirma morte do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei crédito: ISNA / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou, na noite deste sábado (28/2), a morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei.

Em publicação feita no perfil oficial da Casa Branca no X, o chefe do país estadunidense não só afirmou que Khamenei está morto, mas também que isso significa justiça a diversos países.

"Khamenei, uma das pessoas mais perversas da História, está morto. Isso não é apenas justiça para o povo do Irã, mas para todos os grandes americanos e para aqueles de muitos países ao redor do mundo que foram mortos ou mutilados por Khamenei”, disse Trump na publicação.

Na manhã deste sábado, Estados Unidos e Israel lançaram um grande ataque contra o Irã, causando 201 mortes e ferindo 747 pessoas, segundo a imprensa iraniana. Explosões foram registradas na capital Teerã e em outras cidades do país.

Em resposta, o Irã disparou mísseis contra Israel e atacou bases americanas no Oriente Médio.

O Exército dos Estados Unidos informou que nenhum militar americano ficou ferido na ação. O governo americano afirmou ainda que os danos às bases militares dos EUA no Oriente Médio, após a retaliação iraniana, foram “mínimos”.

