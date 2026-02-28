Assine
overlay
Início Internacional
Conflito no Golfo

'Até onde eu sei', líder supremo está vivo, diz chanceler do Irã

O aiatolá Ali Khamenei fará um pronunciamento neste sábado (28/2), segundo a emissora iraniana Al-Alam

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
28/02/2026 12:57 - atualizado em 28/02/2026 13:59

compartilhe

SIGA
x
Sayyid Ali Hosseini Khamenei,é um Marja' duodecimano xiita iraniano que atualmente serve como Líder Supremo do Irã, desde 1989, quando sucedeu o Aiatolá Khomeini. Anteriormente, ele também foi presidente do país de 1981 a 1989.
ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou hoje que o líder supremo do país, aiatolá Ali Khamenei, está vivo crédito: Mohsen Sajjadi/Wikimédia Commons

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro de Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou à NBC News que, o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, está vivo, segundo as últimas informações que recebeu após os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o país persa neste sábado (28).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Até onde sei", disse o chanceler à emissora americana, Khamenei ainda está vivo. Segundo ele, funcionários de alto escalão também estão em segurança. "Todos estão agora em seus postos, estamos lidando com a situação e tudo está bem", continuou. "Podemos ter perdido alguns comandantes, mas isso não é um grande problema."

Leia Mais

O líder supremo fará um pronunciamento, segundo a emissora iraniana Al-Alam.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em uma conversa telefônica com seu homólogo russo, Araghchi "expressou a importância de a comunidade internacional, especialmente o Conselho de Segurança da ONU, tomar medidas decisivas para interromper as ações agressivas e responsabilizar os criminosos", afirmou o Ministério das Relações Exteriores do Irã.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay