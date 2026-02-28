'Até onde eu sei', líder supremo está vivo, diz chanceler do Irã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro de Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou à NBC News que, o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, está vivo, segundo as últimas informações que recebeu após os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o país persa neste sábado (28).

"Até onde sei", disse o chanceler à emissora americana, Khamenei ainda está vivo. Segundo ele, funcionários de alto escalão também estão em segurança. "Todos estão agora em seus postos, estamos lidando com a situação e tudo está bem", continuou. "Podemos ter perdido alguns comandantes, mas isso não é um grande problema."

O líder supremo fará um pronunciamento, segundo a emissora iraniana Al-Alam.

Em uma conversa telefônica com seu homólogo russo, Araghchi "expressou a importância de a comunidade internacional, especialmente o Conselho de Segurança da ONU, tomar medidas decisivas para interromper as ações agressivas e responsabilizar os criminosos", afirmou o Ministério das Relações Exteriores do Irã.