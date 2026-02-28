Ataque ao Irã: por que EUA e Israel veem oportunidade única em ofensiva neste momento

A decisão dos Estados Unidos e de Israel de mergulhar em uma nova guerra com o Irã, após o ataque coordenado na manhã deste sábado (28/2), cria um momento extremamente perigoso com consequências imprevisíveis.

Israel usou a palavra "preventivo" para justificar seu ataque. As evidências mostram que esta não é uma resposta a uma ameaça iminente, como a palavra "prevenção" implica.

Despues de la explosión en la escuela primaria de niñas en Minab algunas fuentes declaraban los muertos por decenas.



Finalmente, los medios de comunicación iraníes afirman que el número de muertos en el ataque a una escuela primaria para niñas en el sur del país es por ahora de… pic.twitter.com/dbqhIKhwNJ — www.seguridadyemergencias.com (@wwwse_y_cr_com) February 28, 2026

Em vez disso, é uma guerra de escolha.

Israel e os Estados Unidos calcularam que o regime islâmico no Irã está vulnerável, lidando com uma grave crise econômica, as consequências da brutal repressão aos manifestantes no início do ano e com as defesas ainda bastante danificadas pela guerra de junho de 2025. Sua conclusão parece ter sido que esta era uma oportunidade que não deveria ser desperdiçada.

É também mais um golpe para o já frágil sistema de direito internacional.

Em suas declarações, tanto o presidente Donald Trump quanto o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disseram que o Irã representava um perigo para seus países – Trump disse que era um perigo global.

O regime islâmico é certamente seu inimigo declarado. Mas é difícil entender como a justificativa legal da legítima defesa se aplica, dada a enorme disparidade de poder entre os EUA e Israel, de um lado, e o Irã, do outro.

A guerra é um ato político. Conflitos armados são inerentemente difíceis de controlar depois de iniciados. Os líderes precisam de objetivos claros.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent une importante explosion et un panache de fumée à proximité d’installation naval de la Cinquième Flotte américaine à Bahreïn, après ce que les autorités locales ont décrit comme une frappe de missile attribuée à l’Iran.… pic.twitter.com/2oFEaYKiQc — Christophe Tymowski (@Christophe_Tymo) February 28, 2026

Benjamin Netanyahu considera o Irã o inimigo mais perigoso de Israel há décadas. Para ele, esta é uma oportunidade de causar o máximo de dano possível ao regime em Teerã e à capacidade militar do Irã.

Netanyahu também enfrenta eleições gerais ainda este ano. As evidências dos dois anos de guerra com o Hamas mostram que ele acredita que sua posição política se fortalece quando Israel está em guerra.

Os objetivos de Donald Trump têm oscilado e mudado, como é característico dele. Em janeiro, ele disse aos manifestantes no Irã que a ajuda estava a caminho. Grande parte da Marinha dos EUA estava ocupada removendo o líder da Venezuela na época, então ele não tinha opções militares.

Enquanto os EUA enviavam dois grupos de ataque de porta-aviões para a região, bem como um poder de fogo terrestre considerável, Trump falava muito sobre os perigos das ambições nucleares do Irã, mesmo que, após a guerra de junho passado, Trump tenha declarado que o programa nuclear iraniano havia sido "aniquilado".

O regime iraniano sempre negou que deseje uma arma nuclear, mas enriqueceu urânio a um nível que não tem uso civil em um programa de energia nuclear. No mínimo, parece querer a opção de construir uma bomba. Até agora, Israel e os EUA não publicaram nenhuma evidência de que isso estivesse prestes a acontecer.

Em um vídeo publicado neste sábado, Trump disse ao povo iraniano que "a hora da liberdade" estava próxima. Netanyahu passou uma mensagem semelhante, de que a guerra daria ao povo do Irã a chance de derrubar o regime. Isso não é nada certo.

Não há precedentes de mudança de regime acontecendo apenas por causa de ataques aéreos. Saddam Hussein, do Iraque, foi deposto em 2003 por uma enorme força de invasão liderada pelos EUA. Muammar Gaddafi, da Líbia, foi deposto em 2011 por forças rebeldes que receberam apoio aéreo da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e de alguns Estados árabes. Em ambos os casos, o resultado foi o colapso do Estado, guerra civil e milhares de mortes. A Líbia ainda é um Estado falido. O Iraque ainda está lidando com as consequências da invasão e do derramamento de sangue que se seguiu.

Mesmo que este seja o primeiro caso em que o poder aéreo sozinho derrubou um regime, o regime islâmico não será substituído por uma democracia liberal que defenda os direitos humanos. Não há nenhum governo alternativo credível no exílio à espera.

Ao longo de quase meio século, o regime iraniano criou um sistema político complexo, sustentado por uma mistura de ideologia, corrupção e, quando necessário, o uso implacável da força. O regime de Teerã demonstrou em janeiro que estava preparado para matar manifestantes. Possui forças de segurança que obedecem ordens para atirar e matar milhares de cidadãos por desafiarem o sistema nas ruas e exigirem liberdade.

Talvez os EUA e Israel estejam tentando matar o líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei. Israel acredita no poder do assassinato como estratégia. Nos últimos dois anos, matou os líderes do Hamas em Gaza e do Hezbollah no Líbano, e muitos de seus tenentes.

O regime islâmico no Irã é uma questão diferente. Ele preside sobre um Estado, não sobre um movimento armado. Não é um show de um homem só. Se o Líder Supremo fosse morto, ele seria substituído, muito provavelmente por outro clérigo apoiado pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (CGRI), que existe ao lado das forças armadas convencionais com a tarefa explícita de defender o regime contra ameaças internas e externas.

Em seu vídeo, Trump ofereceu imunidade aos membros das forças de segurança iranianas se depusessem as armas, ou então enfrentariam morte certa. É improvável que o CGRI se deixe seduzir por sua oferta. O martírio é um tema constante na ideologia da República Islâmica e no islamismo xiita.

Trump acredita que a principal força motivadora na política e na vida é transacional – como diz seu livro, A Arte da Negociação. Mas lidar com o Irã exige levar em conta o poder da ideologia e da crença. Isso é muito mais difícil de mensurar.

À medida que essa crise se intensificou desde a virada do ano, e os Estados Unidos reuniram sua armada, houve sinais crescentes de que a liderança em Teerã considerava a guerra inevitável. Eles participaram de negociações, cientes de que conversas estavam em andamento em junho passado, quando Israel atacou e os EUA se juntaram ao seu aliado,

Os iranianos não confiam nos EUA nem nos israelenses. Em seu primeiro mandato, Trump retirou os EUA do acordo nuclear com o Irã, conhecido como JCPOA, que restringia o programa nuclear iraniano e foi a principal conquista de política externa do governo Obama.

Havia sinais de que o Irã poderia estar preparado para aceitar um acordo JCPOA versão 2, pelo menos para ganhar tempo. Mas os EUA parecem também ter exigido severas restrições ao seu programa de mísseis e ao seu apoio a aliados regionais que se opõem a Israel e aos EUA.

Isso era inaceitável para eles, equivalendo a uma capitulação. Abrir mão de mísseis e aliados pode, mesmo na visão da liderança, torná-la muito mais vulnerável a uma mudança de regime do que a ameaça – e agora a realidade – de um ataque.

Os líderes do Irã agora estarão calculando como atravessar a guerra, como sobreviver e como administrar suas consequências. Seus vizinhos, liderados pela Arábia Saudita, ficarão consternados com a enorme incerteza e as potenciais consequências dos eventos de hoje.

Dada a capacidade do Oriente Médio de exportar problemas, a erupção de uma guerra renovada e intensificada aprofunda a instabilidade da região e do mundo em geral, que já é turbulenta, violenta e perigosa.

